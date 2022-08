Foot - PSG

PSG : Ce joueur de légende qui a flopé à Paris

Publié le 23 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Passé par le PSG lors de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon n’a jamais retrouvé son meilleur niveau sous le maillot du club de la capitale. Le gardien italien, pourtant considéré comme l’un de tous meilleurs de l’histoire à son poste, a été un véritable flop au PSG. Retour sur cet échec.

Comme ce fut le cas auparavant avec d’autres profils de légende tels que David Beckham (janvier-juin 2013) ou encore Daniel Alves (2017-2019), le PSG a tenté un incroyable coup sur le marché des transferts avec Gianluigi Buffon. Pour pallier au départ de Kevin Trapp à l’été 2018, le club de la capitale a décidé d’enrôler le légendaire gardien italien, qui venait d’arriver en fin de contrat avec la Juventus Turin, pour le mettre en concurrence avec Alphonse Areola. Un sacré pari pour le PSG.

« J’ai toujours senti qu’il viendrait »

Le jour de la conférence de presse de présentation de Buffon au PSG, en juillet 2018, Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs affiché un discours très ambitieux sur ce recrutement qui avait fier allure sur le papier : « C'est un grand gardien et un grand leader. Il a beaucoup d'expérience et il est champion du monde. Il a choisi Paris parce qu'il veut encore gagner beaucoup de trophées. J’ai toujours senti qu'il viendrait. Une très belle histoire commence aujourd'hui entre Paris et toi Gianluigi. Bienvenue dans ta nouvelle maison », expliquait le président du PSG.

Finalement, Buffon a déçu…

Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu au final pour Gianluigi Buffon au PSG. Son alternance avec Alphonse Areola n’a pas été concluante, et même lorsqu’il a été aligné dans les matchs importants comme contre Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions, le portier italien n’a pas été à la hauteur de son standing. L’expérience de Buffon a d’ailleurs pris fin au terme de cette seule et unique saison passée au PSG, et le club parisien a par la suite réussi à attirer Keylor Navas en provenance du Real Madrid, qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable.

Le PSG a pourtant voulu le prolonger