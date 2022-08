Foot - Mercato - PSG

Une terrible nouvelle se confirme pour Campos avec Icardi

Au fil des années, Mauro Icardi est peu à peu devenu indésirable au PSG. L’attaquant argentin pourrait d’ailleurs être poussé vers la sortie cet été. Mais alors que ses options seraient minces pour son avenir, le joueur de 29 ans serait en train de voir l’une de ses portes de sortie se refermer devant lui au profit d’un autre attaquant.

Cet été, le PSG a prévu un grand dégraissage dans son effectif. Plusieurs joueurs seraient concernés et donc menacés par un départ cet été, à commencer par les indésirables. Luis Campos s’est constitué une petite liste de joueurs dont il faut se débarrasser lors de ce mercato estival. Et dedans figure le nom de Mauro Icardi. Au fil des années, l’Argentin a perdu sa place dans le onze du PSG. Alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2024, Mauro Icardi pourrait faire ses valises cet été. Néanmoins, il verrait l’une de ses portes de sortie se refermer devant lui.

Comme le rapportait le journaliste Rudy Galetti ce vendredi, Mauro Icardi ne serait pas vraiment la priorité de Fenerbahçe sur ce mercato. Pour se renforcer offensivement, le club stambouliote privilégierait les pistes menant à Maxi Gomez (FC Valence) et Alexander Sörloth (RB Leipzig). D’ailleurs, la formation turque avancerait sur le dossier de l’Uruguayen.

News #Gomez: @Fenerbahce improved their offer! Pole position now go get the striker from Valencia! @SkySportDE 🇺🇾 https://t.co/9Xs5zFolN0