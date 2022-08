Foot - Mercato - PSG

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Campos avec Icardi

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi pourrait bien être poussé vers la sortie. L’attaquant de 29 ans n’entre pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier. Luis Campos travaille donc sur le départ de l’Argentin cet été. Annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, Mauro Icardi aurait une opportunité de se relancer en Turquie. Mais finalement, les choses pourraient se corser.

Arrivé en 2019, Mauro Icardi était pressenti pour être le successeur d’Edinson Cavani. Mais quelques années plus tard, l’Argentin a perdu sa place dans le onze du PSG. Devenu indésirable, l’attaquant de 29 ans pourrait bien faire ses valises cet été. Luis Campos travaille sur son départ, au même titre que d’autres indésirables. Monza s’était un temps positionné sur le joueur. Mais finalement, le promu de Serie A ne va pas s’attaquer à Mauro Icardi cet été. Toutefois, l’Argentin aurait d’autres options pour son avenir puisque Fenerbahçe serait intéressé. Néanmoins, l’ancien de l’Inter ne serait pas en haut de la liste du club stambouliote.

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Mauro Icardi ne serait pas vraiment la priorité de Fenerbahçe en attaque. Le club turc privilégierait les négociations avec Maxi Gomez (FC Valence) et Alexander Sörloth (RB Leipzig) pour se renforcer offensivement. L'Argentin ne serait au moins que la troisième option pour l'équipe stambouliote.

