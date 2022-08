Foot - Mercato - PSG

Campos boucle une nouvelle vente, une surprise révélée

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité le 4 août dernier, Eric Junior Dina-Ebimbe évoluera en Bundesliga cette saison. Le milieu de terrain, formé au PSG, va s'engager avec l'Eintracht Francfort dans les prochaines heures. Alors que certains médias évoquaient un transfert sec, le joueur pourrait finalement débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

L'opération dégraissage continue au PSG. Dans les prochaines heures, le club parisien devrait enregistrer le départ d'Eric Junior Dina-Ebimbe. Formé au sein de la formation de la capitale, le milieu de terrain a décidé de s'exiler afin de retrouver du temps de jeu dans un grand championnat.

Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 4 août dernier, Dina-Ebimbe va rejoindre l'Eintracht Francfort. Le joueur s'est envolé pour l'Allemagne ce vendredi pour signer son contrat. Certains médias comme RMC Sport évoquaient un transfert à 6M€, mais la presse allemande décrit une autre réalité.

News #Ebimbe: Deal is close to be done as reported on Monday. He will join Frankfurt. BILD reported as well. Total agreement expected at the weekend. We‘ve been told: €6m. It’s a loan with an option to buy + sell-on clause for PSG. Interesting player! @Sky_Marc @SkySportDE 🇫🇷🇨🇲