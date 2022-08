Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid pourrait plomber les plans de Luis Campos

Publié le 24 août 2022 à 12h10 par Hugo Chirossel mis à jour le 24 août 2022 à 12h22

Alors que le PSG espère toujours recruter Fabian Ruiz, les négociations avec Naples sont compliquées ces derniers jours. Luis Campos se lance donc sur d’autres pistes, dont celle menant à Carlos Soler. En revanche, il faudra s’activer dans ce dossier, car le milieu aurait également été proposé au Real Madrid par son agent pour la saison prochaine.

Le PSG cherche toujours à renforcer son effectif, alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato. Le Paris Saint-Germain espère notamment recruter un milieu de terrain, secteur de jeu où Fabian Ruiz est apparu comme étant la priorité de Luis Campos. Keylor Navas pourrait être inclus dans l’opération, mais ce dossier s’est compliqué ces derniers jours.

Le Real Madrid également sur le coup

Le conseiller sportif parisien a donc activé d’autres pistes, dont celle menant à Carlos Soler. Seul problème, le milieu de terrain de 25 ans a également été proposé au Real Madrid pour la saison prochaine par son agent il y a quelques jours, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat à Valence, indique Marca .

Le PSG peut y croire