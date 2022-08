Foot - Mercato - PSG

PSG : Un coup de dernière minute tombe à l’eau pour Luis Campos

Publié le 24 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato estival, Luis Campos espérerait pouvoir boucler la venue d’un nouvel élément offensif. Et le choix du conseiller football du PSG semblerait s’être porté sur Marcus Rashford. Encore faudrait-il que l’international souhaite vraiment quitter Manchester United…

Pendant plusieurs semaines, il a été question d’une vente d’Arnaud Kalimuendo, dont la valeur marchande en Angleterre ainsi qu’en France plaisait particulièrement à Luis Campos, ainsi que celle de Mauro Icardi, devenu un membre du « loft » du PSG et de ce fait, totalement indésirable. Seul Kalimuendo a finalement plié bagage depuis le début du mercato grâce au Stade Rennais qui a déboursé la somme de 25M€ pour le titi parisien, bonus compris.

« On souhaite l’arrivée d’un autre attaquant »

De quoi inciter Christophe Galtier à demander du sang neuf en attaque, en parallèle du départ d’Arnaud Kalimuendo le 11 août dernier lors d’une conférence de presse. « On souhaite l’arrivée d’un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu’au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois), a expliqué Galtier en conférence de presse. Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football, NDLR), qui lui est en relation directe avec la direction et le président ».

Rashford, l’heureux élu ?

Et cet autre attaquant, il semblerait que l’heureux élu soit Marcus Rashford. En effet, comme L’Équipe et RMC Sport l’ont rapidement révélé après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, Rashford figurait dans la short-list de Luis Campos. Et The Times, qui a dévoilé une attirance du joueur pour le projet du PSG ou encore Média Foot ont confirmé la tendance. Jusqu’à ce que le principal intéressé ne vienne calmer tout le monde.

Mercato - OM : Messi, PSG... McCourt est interpellé pour Cristiano Ronaldo https://t.co/H6EZa4xdLp pic.twitter.com/rbWVBvahT8 — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

« J’ai toujours voulu rester à Man United »