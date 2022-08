Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour Marcus Rashford, Luis Campos reçoit une réponse finale

Publié le 23 août 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos cultiverait le désir d’offrir à Christophe Galtier un nouvel attaquant pour combler le vide laissé par Arnaud Kalimuendo. Et l’option Marcus Rashford serait prise en considération. Cependant, le train aurait déjà quitté le quai de gare pour le PSG.

Luis Campos pourrait ne pas voir l’un de ses souhaits se réaliser en cette toute fin de mercato. En plus de Fabian Ruiz et d’un défenseur central, le conseiller football du PSG aurait la ferme intention de recruter un attaquant en la personne de Marcus Rashford. Engagé contractuellement et spirituellement avec Manchester United, Rashford a clairement fait savoir qu’il ne bougerait pas cet été. Et ce, bien que The Times ait dernièrement révélé que Marcus Rashford serait prêt à troquer la tunique des Red Devils pour celle du PSG.

Marcus Rashford est à « 100% » engagé à Manchester United

À l’occasion d’une interview accordée à Sky Sports ces dernières heures dans le cadre de la rencontre opposant Manchester United à Liverpool lundi soir (2-1), Marcus Rashford a été invité à s’exprimer au sujet des rumeurs entourant son avenir. Et force est de constater que le PSG ou n’importe quel autre club ne fait pas vaciller la volonté de l’enfant du club mancunien de briller sous les couleurs des Red Devils . « Si je suis engagé à United ? Oui, à 100 %. Pour moi, c'est un élément non négociable au club. Votre situation au club change toujours, parfois vous avez de bonnes périodes, parfois vous n'êtes pas dans une bonne période, mais la seule chose qui doit rester la même est votre dévouement et votre engagement à l'entraînement et aux matchs ». Le soldat Rashford compte bien répondre présent aux consignes du coach Erik Ten Hag.

Rashford veut rendre fier le peuple mancunien… en restant à Manchester United

Et pour l’heure, la situation ne serait pas sur le point de changer pour Marcus Rashford qui a, pour sa famille et les supporters de Manchester United, à coeur de se battre pour ce que représente le maillot des Red Devils . « J'ai le sentiment que, quelle que soit la situation, je dois me donner à 100 % pour moi-même, ma famille, mes amis et les supporters ».

