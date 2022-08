Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une révolution d’Al-Khelaïfi commence à Paris

Publié le 23 août 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Ancien directeur du recrutement du PSG, Luca Cattani a fait son grand retour au sein du club parisien pour en devenir le directeur sportif du centre de formation. Et il aurait pour mission de trouver des points de chute à certaines pépites du Paris Saint-Germain, accompagné du directeur technique de ce secteur Yohan Cabaye.

En juin dernier, Nasser Al-Khelaïfi décidait de déposer les bases de son nouveau Paris Saint-Germain. Avec le départ de Leonardo et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du club de la capitale, il ne fallait pas s’attendre à ce que le projet sportif du PSG reste le même comme le président du club l’affirmait. « Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ».

Al-Khelaïfi promettait du changement à la formation et a tenu parole

Au cours de la même interview pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi expliquait vouloir réellement s’appuyer sur le centre de formation du PSG à l’avenir au vu de la richesse du vivier de joueurs en Île-De-France. « Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif. Il y a onze ans j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris ! Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver ».

Cattani débarque avec comme première mission… de placer des jeunes talents ailleurs

Pour ce faire, il y a eu du mouvement au sein de l’organigramme de la direction du centre de formation du PSG. Luca Cattani, qui était directeur du recrutement avant de partir en décembre dernier pour le Spartak Moscou, a fait son grand retour au Paris Saint-Germain en juillet dernier. Selon Loïc Tanzi, Cattani aurait déposé les bases de sa mission et aimerait dénicher des points de chute pour des pépites du PSG que ce soit par le biais de prêts ou de transferts.

Il est toujours au club, il va continuer sa mission, en collaboration avec Luca Cattani. Cabaye va utiliser aussi son réseau pour trouver des clubs aux jeunes parisiens. https://t.co/Pcu1fpWc3j — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 23, 2022

Cabaye garde son poste, mais travaille en étroite collaboration avec Cattani