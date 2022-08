Foot - Mercato - PSG

Une première réponse tombe pour cette nouvelle piste de Campos

Publié le 23 août 2022 à 20h10 par Quentin Guiton

D’ici la fin du mercato, le PSG souhaite encore recruter trois joueurs, dont un milieu de terrain supplémentaire. Fabian Ruiz est la grande priorité mais les négociations avec Naples sont compliquées. Ainsi, en cas d’échec de ce transfert, Luis Campos aurait activé un plan B menant à un autre Espagnol : Carlos Soler (FC Valence). Et le PSG serait désormais fixé sur ce dossier…

La fermeture du mercato estival approche à grands pas et le PSG n’a pas encore terminé ses achats. En effet, le club de la capitale attend encore trois joueurs : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Et depuis un moment maintenant, la priorité de Luis Campos pour l’entrejeu est clairement identifiée en la personne de Fabian Ruiz (Naples).

Soler l’alternative à Fabian Ruiz

Seulement, les discussions entre le PSG et Naples pour le transfert de Fabian Ruiz seraient compliquées. Et pour assurer ses arrières, Luis Campos aurait pensé à une alternative en cas d’échec de la piste menant à l’ancien joueur du Betis Séville. Et d’après les informations du journaliste espagnol Hector Gomez, divulguées dans le podcast Tribuna Deportivace , ce plan B mènerait à un autre milieu espagnol : Carlos Soler (FC Valence). Le conseiller sportif du PSG se serait même déjà entretenu avec l’agent du joueur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le club Ché . Pour autant, aucune offre n’aurait encore été transmise.

Un départ de Soler n’est pas à exclure, mais...