PSG : En galère pour le transfert de Ruiz, Campos active un plan B

Publié le 23 août 2022 à 16h45 par Arthur Montagne

Toujours actif pour le transfert de Fabian Ruiz, le PSG peine toutefois à boucler ce dossier ce qui pousse Luis Campos à activer d'autres pistes sur le mercato. C'est ainsi que le conseiller football du club de la capitale aurait amorcé des contacts avec un autre international espagnol à savoir Carlos Soler qui évolue à Valence.

Cet été, le PSG s'est déjà très sérieusement renforcé au milieu de terrain. En effet, Renato Sanches et Vitinha ont débarqué en provenance du LOSC et du FC Porto et seront chargés d'épauler Marco Verratti dans un secteur de jeu où plusieurs indésirables sont poussés au départ à l'image d'Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Luis Campos continue de scruter le marché et tente de boucler le transfert de Fabian Ruiz depuis plusieurs jours.

Mercato / Selon @TribunaVCF : L’agent de Carlos Soler a reçu un intérêt du PSG ces dernières heures. Le meneur du VCF est la principale alternative de Luis Campos si le dossier Fabian Ruiz (Naples) ne se conclue pas. Il n’y a pas d’offre, juste un intérêt. #ValenciaCF pic.twitter.com/WcLdgdBe73 — Valencia-Sports (@Vlc_Sports) August 23, 2022

Le PSG s'intéresse à Carlos Soler

Et alors que les négociations avec Naples semblent compliquées, Luis Campos active d'autres pistes en parallèle. Selon les informations du journaliste espagnol Hector Gomez, divulguées dans le podcast Tribuna Deportiva , le PSG s'intéresserait à Carlos Soler dont le contrat à Valence s'achève dans un an. Le dirigeant parisien s'est entretenu avec l'agent du joueur sans toutefois qu'une offre soit transmise au club Ché .

Soler, le plan B de Ruiz

Et pour cause, la priorité du PSG reste Fabian Ruiz. Autrement dit, Carlos Soler n'est à l'heure actuelle qu'un plan B sur le marché des transferts pour Luis Campos. Conscient que les discussions s'éternisent avec Naples, le conseiller football du PSG préfère donc assurer ses arrières afin de réussir à recruter un nouveau milieu de terrain d'ici la fin du mercato.