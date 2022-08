Mercato - PSG

Mercato : Bernardo Silva au PSG, pourquoi c’est si long ?

Publié le 23 août 2022 à 19h30 par Alexis Bernard

Le PSG est sur la piste de Bernardo Silva. Un joueur pour lequel le club parisien a transmis une première offre de 80 millions d’euros, refusée par Manchester City. Depuis plus d’une semaine, les discussions se poursuivent. Mais pourquoi est-ce si long, à quelques jours de la fermeture du mercato ? Le 10 Sport vous livre des éléments de compréhension de ce dossier chaud de l’été.

Étourdissant de réalisme depuis le début de la saison, avec 21 buts inscrits en seulement 4 matchs (Trophée des Champions et trois journées de Ligue 1), le PSG marche sur toutes les équipes qui se dressent devant lui. Ce Paris à la sauce Galtier semble avoir bien digéré les ingrédients ajoutés par le nouveau coach et ses nouvelles recrues (Vitinha, Mukiele, Renato Sanches et Ekitike). Mais l’ogre parisien semble avoir encore faim. Notamment en termes de recrues…

Bernardo Silva, priorité totale du PSG

Comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité le 3 août, le PSG cible Bernardo Silva. La pépite portugaise de Manchester City fait figure de priorité aux yeux de Luis Campos. L’homme qui l’a déniché au Benfica Lisbonne pour le faire venir à l’AS Monaco aimerait répéter l’opération en le transférant, cette fois, de Manchester City au PSG. Pour cela, Paris n’a pas fait que prendre position. Selon nos informations, dévoilées le 18 août, une offre de transfert a été transmise à Manchester City. Un montant de 80 millions d’euros ! Mais les Citizens n’ont pas accepté, ils ne souhaitent pas vendre Bernardo Silva…

Dans le dossier Bernardo Silva, le joueur n’ira pas au clash avec City. Rester est tout à fait possibleMais son désir de relever un nouveau défi est là. Et l’opportunité du PSG lui plaîtParis et Jorge Mendes continuent de travailler ensemble sur l’opération… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 23, 2022

Bernardo Silva ok, City réfléchit

Depuis plus d’une semaine, le dossier est à l’arrêt. Pourquoi ? Tout simplement parce que Manchester City reste sur une position de fermeté. Les Citizens aimeraient vraiment que Bernardo Silva poursuive son aventure. Mais en coulisses, les choses bougent. Déjà proche d’un départ à l’été 2021, pour le FC Barcelone, Bernardo Silva a fait connaître ses envies d’ailleurs depuis quelques temps. Et les récents propos de Pep Guardiola à son endroit montre bien que Manchester City évolue dans sa réflexion : « Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (…) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution ».

Paris va tout faire

Le PSG ne relâche pas ses efforts pour tenter de boucler le dossier Bernardo Silva. Mais pour l’heure, Paris choisit de ne pas adopter une stratégie trop « agressive ». Inutile de froisser un club avec lequel Doha a historiquement une relation plutôt « froide », sur un fond géopolitique que tout le monde connaît. Pour autant, le PSG rester déterminé. Et Luis Campos compte sur Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva et acteur habile de ce genre de dossier, pour faire avancer le dossier. Dans le money time du mercato estival, Paris pourrait clairement revenir avec une offre plus importante. D’autant plus, qu’en coulisses, Bernardo Silva penche de plus en plus vers une aventure parisienne… Les prestations des Parisiens depuis un mois semblent donner des envies à plus d’un joueur en Europe !