PSG : Campos proche de boucler une opération XXL sur le mercato ?

Publié le 24 août 2022 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 août 2022 à 12h30

À un peu plus d’une semaine de la fermeture du marché des transferts, le PSG veut encore se montrer actif sur le plan des arrivées, et Luis Campos s’active dans ce sens. L’une des priorités du conseiller football parisien se nomme notamment Fabian Ruiz, et l’intérêt du Napoli pour Keylor Navas pourrait notamment aider le Portugais à boucler ce dossier. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu ce mardi pour parvenir à un accord.

Avec Luis Campos aux manettes, le PSG s’est lancé dans un mercato loin du « bling-bling » des autres années comme avait prévenu Nasser Al-Khelaïfi durant l’été. Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont posé leurs valises dans la capitale, et d’autres renforts sont désormais attendus par Christophe Galtier, mais cela dépendra des départs dont a la charge Antero Henrique. « Je tiens à préciser que les choix sont faits par Luis Campos et moi-même pour l’effectif. Nous fonctionnons comme ça depuis le début et cela fonctionne très bien. Nous avons mis en place une stratégie pour trouver les joueurs qui pourraient devenir une vraie valeur ajoutée , avait indiqué l’entraîneur du PSG avant le déplacement au LOSC (1-7). Il y a aussi la réalité du marché : nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Là, on compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. Nous, on est pressés. Dans une semaine nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Il y a beaucoup de facteurs. Là-dessus, le fait que ces joueurs n’arrivent pas, évidemment que cela nous handicape sportivement . »

Le PSG vise Fabian Ruiz

Christophe Galtier ne s’en cache pas et espère ainsi que le mercato du PSG passera à la vitesse supérieure avant la fin du mois, notamment dans l’entrejeu. Libre à l’issue de la saison, Fabian Ruiz figure dans les petits-papiers du club de la capitale, en discussion avec le Napoli pour l’international espagnol. Un dossier qui peine à se concrétiser, mais une avancée majeure pourrait survenir dans les prochains jours.

Rendez-vous entre le PSG et Naples

D’après les informations du Corriere dello Sport , Maurizio Micheli s’est envolé pour Paris ce mardi afin d’y rencontrer Luis Campos afin de trouver un accord pour le transfert de Fabian Ruiz, mais pas seulement. L’homme en charge du mercato à Naples s’est entretenu avec le conseiller football du PSG au sujet de Keylor Navas, priorité du club pour défendre les cages. Le principal obstacle réside dans les émoluments du Costaricien, percevant un salaire annuel de 9M€ bonus compris. Le club napolitain tenterait de convaincre le gardien du PSG avec un contrat de deux ans assorti d’une prime à la signature du contrat estimée à 4.5M€.

Le Napoli compte sur Fabian Ruiz pour Keylor Navas

Le Napoli doit aussi trouver un terrain d’entente avec le PSG pour Keylor Navas, et le club italien miserait pour cela sur Fabian Ruiz et le prix réclamé pour le milieu espagnol, et ce même si les deux dossiers sont distincts précise le quotidien transalpin. Les prochaines heures s’annoncent décisives.