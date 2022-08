Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos voit le bout du tunnel pour un départ attendu

Publié le 24 août 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 24 août 2022 à 11h34

S’étant pourtant positionné contre un départ du PSG au début du mercato estival, Ander Herrera aurait finalement trouvé un terrain d’entente pour la résiliation de son contrat sur lequel il lui restait deux années. Direction l’Athletic Bilbao pour le milieu de terrain qui devrait s’engager ce mercredi pour les deux prochaines saisons dans son ancien club.

Ander Herrera définitivement quitter le PSG et ce, dans les prochaines heures. Membre du loft mis en place par Luis Campos à son arrivée en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain espagnol ne voulait initialement pas quitter le club de la capitale. C’est en effet ce que L’Équipe affirmait dernièrement. Et les propos tenus par Ander Herrera à l’occasion d’une entrevue pour la Cadena COPE le 4 juin dernier allaient à 100% dans ce sens.

Herrera ne voulait pas quitter le PSG…

Pour le média ibérique, Ander Herrera affichait clairement son désir de continuer au PSG où son contrat courrait jusqu’en juin 2024. Et cette position n’était absolument pas négociable. « J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'amour pour l’Athletic (ndlr Bilbao), mais je ne me lance dans aucune candidature et je continuerai à Paris l'année prochaine à 100% ». Cependant, les transferts de Vitinha et de Renato Sanches, ainsi que le changement de système opéré par le nouvel entraîneur Christophe Galtier ont incité Herrera à revoir ses plans pour la suite de sa carrière.

Rupture de contrat pour Ander Herrera

Et depuis quelque temps, tout semble plus clair pour l’avenir d’Ander Herrera. Entre le PSG et l’Espagnol, le divorce semblerait être d’ores et déjà consommé. En effet, d’après les informations divulguées par Loïc Tanzi, un accord aurait été trouvé dans la journée de mardi à la Factory pour que le contrat du joueur soit résilié. Libre de tout contrat, Ander Herrera serait sur le point de s’engager en faveur de l’Athletic Bilbao, club qu’il a quitté en 2014 pour Manchester United et qui l’avait révélé aux yeux de l’Europe.

Herrera attendu ce mercredi à Bilbao