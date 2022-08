Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant de Campos débloqué par un indésirable ?

Publié le 23 août 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Devenu indésirable au PSG, Ander Herrera devrait quitter le club de la capitale prochainement. Le milieu de terrain espagnol serait sur le point de résilier son contrat avec la formation parisienne pour pouvoir s’engager gratuitement à l’Athletic Bilbao. Son départ pourrait d’ailleurs rendre service à Luis Campos puisqu’il pourrait débloquer le dossier de Fabian Ruiz.

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est déjà attaché les services de Renato Sanches et de Vitinha au milieu de terrain. Mais Luis Campos entendrait bien apporter d’autres renforts dans l’entrejeu de Christophe Galtier. Le conseiller sportif parisien travaillerait donc sur la possible arrivée de Fabian Ruiz. Cependant, le dossier n’avancerait plus vraiment ces derniers temps. En parallèle, Luis Campos chercherait à se débarrasser de quelques joueurs cet été. Et il serait sur le point de boucler la sortie d’Ander Herrera.

Mercato - PSG : Naples fait une annonce fracassante sur le transfert de Fabian Ruiz https://t.co/rr551qBjXq pic.twitter.com/NOEAp0jZr5 — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Herrera va résilier son contrat avec le PSG...

Ce mardi, L’Equipe a révélé qu’Ander Herrera allait résilier son contrat avec le PSG. Le milieu de terrain espagnol n’est plus désiré au sein du club de la capitale. Le joueur de 33 ans n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier, encore moins avec les arrivées récentes de Vitinha et de Renato Sanches dans l’entrejeu. Et son retour à l’Athletic Bilbao devrait bien avoir lieu.

... et renonce à une partie de sa prime à la signature

Comme le rapporte Marca , Ander Herrera devrait s’engager avec le club basque jusqu’en juin 2024 une fois sa résiliation avec le PSG effectuée. L’international espagnol aurait fait un gros sacrifice sur le plan financier pour pouvoir retourner dans son ancien club. Ander Herrera ne sera pas le joueur le mieux payé de l’effectif de l’Athletic Bilbao et aurait renoncé à plus de 40% de sa prime à la signature qu’il avait acceptée lors de son arrivée au PSG en 2019. Le milieu de terrain de 33 ans aurait fait une croix sur cet argent afin que son arrivée n’impacte pas les caisses de l’Athletic Bilbao. Ander Herrera devrait également rendre service à Luis Campos avec son départ.

Le dossier Fabian Ruiz débloqué grâce à Ander Herrera ?