Attendu à l'OM, Ronaldo reçoit une offre inattendue

Publié le 24 août 2022 à 16h00 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo à l’OM ? Certains anciens joueurs en rêvent alors que son départ de Manchester United paraît être plus compliqué que le principal intéressé le prévoyait. Cependant, le président Pablo Longoria ne se serait pas décidé à passer à l’action pour le moment.

Avant la clôture du mercato estival et après avoir recruté Alexis Sanchez, Pablo Longoria pourrait-il frapper encore plus fort en attirant une star planétaire dans la cité phocéenne ? Le président de l’OM est incité à tenter un coup de folie pour Cristiano Ronaldo, par trois anciens joueurs que sont Djibril Cissé, Eric Di Méco, et Samir Nasri mais pas seulement.

Après Cissé et Di Méco, Jul prend position pour le transfert de Cristiano Ronaldo à l’OM

Par le biais d’un montage dans lequel Cristiano Ronaldo est vu arborant la tunique domicile de l’OM, Jul a demandé sur son compte Twitter qu’on le laisse rêver de voir Cristiano Ronaldo à l’OM. En légende, le rappeur marseillais confie avoir un peu d’espoir qu’une telle opération se fasse alors que Cristiano Ronaldo pousserait en coulisse depuis le début du mercato pour rejoindre un club évoluant en Ligue des champions, compétition que Manchester United va manquer cette saison.

L’OM n’a pas dégainé pour Ronaldo, seul un club d’Arabie saoudite est passé à l’action