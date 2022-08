Foot - Mercato - OM

Mercato : Cristiano Ronaldo à l’OM, vous y croyez ?

Publié le 24 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

D’ici la fin du mercato, Cristiano Ronaldo pourrait encore faire parler de lui. Et pour cause, la star portugaise souhaite toujours quitter Manchester United, mais peine à trouver un nouveau club. Par conséquent, la possibilité de rejoindre l’OM a été évoquée, mais faut-il y croire ?

La situation de Cristiano Ronaldo continue d'agiter le mercato. Et pour cause, le quintuple Ballon d'Or a réclamé son départ de Manchester United afin de retrouver la Ligue des champions. Lundi soir, contre Liverpool, le Portugais était une nouvelle fois sur le banc et son avenir ne semble plus passer par le Red Devils . Cependant, aucun club ne semble disposé à miser sur Cristiano Ronaldo puisque l'Atlético de Madrid, le PSG, Chelsea ou encore le Bayern Munich n'ont pas souhaité attirer l'ancien joueur du Real Madrid. Par conséquent, ces derniers jours, le journaliste italien Niccolo Ceccarini assurait que l'OM discutait avec Cristiano Ronaldo. Mais une telle opération est-elle possible ?

Cristiano Ronaldo est attendu à l’OM

Selon Laurent Paganelli, c'est le cas. « Cristiano Ronaldo peut signer à l’OM, c’est une petite info », assurait-il dimanche sur le plateau du Canal Football Club . De son côté, Samir Nasri a lancé un appel du pied à la star portugaise et rêve que l'OM l'aligne aux côtés d'Alexis Sanchez. « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. Je pense sincèrement qu'il devrait des concessions au niveau financier pour pouvoir aller dans une équipe compétitive qui joue la Champions League. Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure », confiait l'ancien joueur de l'OM au micro de Canal+ .

Mercato : L’OM travaille secrètement à l’arrivée de Cristiano Ronaldo ? https://t.co/0N1Ues6O4C pic.twitter.com/DHYRLmK23s — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

L’OM étudie la possibilité

Et ce n'est pas tout puisque d'après Jean-Charles De Bono, l'OM a lancé une étude marketing afin de connaître les retombées économiques d'une arrivée de Cristiano Ronaldo et ainsi sa faisabilité. « Une étude est en train de se faire pour savoir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Ça a été le cas du côté du PSG avec Messi quand il est arrivé, a confié le consultant de Football Club de Marseille. L’OM s’est mis dans l’idée d’étudier comment faire venir Ronaldo à Marseille, sur le plan marketing et l’effet sur les sponsors du monde entier. (…) Je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo, poursuit-il. Moi, ça me fait garder espoir. Si c’est bien calculé, je pense que tu peux amortir son transfert assez rapidement », assurait-il à Football Club de Marseille .

Longoria dément