Foot - Mercato - PSG

Henrique rame pour ce transfert, José Mourinho à la rescousse ?

Publié le 24 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Entre autres chargé des ventes, Antero Henrique peinerait à boucler certains départs dont celui de Leandro Paredes qui semblerait bien emballé par l’idée de rejoindre Angel Di Maria à la Juventus. Et c’est là que José Mourinho viendrait à la rescousse du dirigeant portugais.

Contrairement aux indésirables du club parisien, à savoir les membres du loft, Leandro Paredes n’était pas obligatoirement un élément sur lequel Christophe Galtier prévoyait de ne pas compter. Cependant, les arrivées successives de Vitinha et de Renato Sanches au milieu de terrain, en prenant en compte l’éventuelle venue d’un troisième joueur dans ce secteur qui est souhaitée par Luis Campos, Paredes n’a donc plus sa place dans le groupe du PSG.

La Juventus peine à parvenir à ses fins pour Paredes

D’autant plus que l’international argentin dispose d’une belle cote sur le marché. La presse italienne a évoqué un intérêt léger de Manchester United alors que le feuilleton Adrien Rabiot bat de l’aile depuis un certain moment. Néanmoins, la véritable piste est sans contestation possible la Juventus, dossier sur lequel le comité de direction de la Vieille Dame plancherait depuis un bon moment, sans pour autant se rapprocher d’un accord avec le PSG. C’est l’un des reproches que les dirigeants parisiens feraient à Antero Henrique, chargé de boucler les ventes des joueurs, comme l’a souligné Le Parisien dans la journée de mardi.

Mercato - PSG : Pour le transfert de Paredes, un club ne lâche rien https://t.co/YETjadKfzY pic.twitter.com/ibXuHuB3Rd — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

La Roma pour sauver Antero Henrique avec Leandro Paredes