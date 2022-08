Foot - Mercato - OM

L'OM se met à rêver de Cristiano Ronaldo, McCourt est sous pression

Publié le 23 août 2022 à 19h35 par Arthur Montagne

Bien décidé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo cherche une porte de sortie afin de retrouver la Ligue des champions. Mais les clubs sont rares à avoir l'intention de tenter le coup pour recruter la star portugaise dont le nom a circulé du côté de l'OM. Et à Marseille, le quintuple Ballon d'Or est très attendu.

Il y a quelques jours, le journaliste italien Niccolo Ceccarini lâchait une petite bombe en annonçant que l'OM discutait avec Cristiano Ronaldo. Il faut dire que la star portugaise cherche à quitter Manchester United et peine à trouver un club susceptible de l'accueillir. Par conséquent, l'idée de voir l'ancien du Real Madrid à Marseille prend de l'ampleur. « Il peut signer à l’OM, c’est une petite info », lançait même Laurent Paganelli sur le plateau du Canal Football Club . Et il semblerait bien que l'OM tente le coup Cristiano Ronaldo.

L'OM réfléchit à un énorme coup avec Cristiano Ronaldo

En effet, d'après Jean-Charles De Bono, l'OM a lancé une étude marketing afin de connaître les retombées économiques d'une arrivée de Cristiano Ronaldo ainsi que sa faisabilité. « Une étude est en train de se faire pour savoir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Ça a été le cas du côté du PSG avec Messi quand il est arrivé, a confié le consultant de Football Club de Marseille. L’OM s’est mis dans l’idée d’étudier comment faire venir Ronaldo à Marseille, sur le plan marketing et l’effet sur les sponsors du monde entier. (…) Je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo, poursuit-il. Moi, ça me fait garder espoir. Si c’est bien calculé, je pense que tu peux amortir son transfert assez rapidement », assure-t-il à Football Club de Marseille . Il n'en fallait pas plus pour faire rêver les Marseillais.

Pour Di Meco, c'est possible

C'est ainsi qu'Eric Di Meco interpelle directement Frank McCourt et Pablo Longoria. « Ce serait impardonnable de ne pas essayer pour moi. C'est de la science-fiction, il y a une chance sur mille. Et je même plus loin : par bonheur, par miracle, il viendrait te mettre le bordel dans le vestiaire, rien que pour le kiff, rien que pour faire vibrer les supporters de l'OM à la ville, il faut le tenter. Financièrement, si tu calcules, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi depuis qu'il est arrivé au PSG, ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher finalement. Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et qu'il trouve une solution pour, qu'économiquement, il lui trouve un business aux Etats-Unis », lance-t-il au micro de RMC . L'ancien joueur de l'OM semble ainsi persuadé que l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille est possible.

