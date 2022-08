Foot - Mercato - OM

L’arrivée de Cristiano Ronaldo est attendue, Marseille se mobilise

Publié le 24 août 2022 à 10h00 par Bernard Colas mis à jour le 24 août 2022 à 10h06

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo souhaite quitter les Red Devils avant la fermeture du marché des transferts afin de disputer la Ligue des champions cette saison, mais les pistes se font rares pour le Portugais, de quoi faire rêver les supporters de l’OM. Une grande mobilisation est lancée depuis quelques semaines, et plusieurs personnalités n’hésitent pas à se positionner.

L’espoir fait vivre. C’est ce qui se dit depuis plusieurs jours sur le Vieux-Port de Marseille, où tous les suiveurs de l’OM ne rêvent que d’un joueur : Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or se cherche une porte de sortie après la dernière saison ratée de Manchester United, qui ne participera pas à la Ligue des champions, à l’inverse de l’Olympique de Marseille. Jorge Mendes peine toutefois à trouver un nouveau club au Portugais, de quoi susciter l’emballement dans la cité phocéenne.

« Il y a une étude qui est faite pour voir ce que pourrait apporter Ronaldo à l’OM financièrement »

En effet, malgré la situation financière délicate de l’OM, et les récents démentis du club, les supporters rêvent de voir arriver Cristiano Ronaldo, d’autant que certaines rumeurs laissent penser que Pablo Longoria étudierait bel et bien ce dossier. « Il peut signer à l’OM, c’est une petite info », a notamment lâché Laurent Paganelli sur Canal + dimanche. « Il y a plusieurs raisons qui me font penser que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre l’OM. On sait tous que le joueur a un salaire énorme. Aujourd’hui, au sein du club, il y a une étude qui est faite pour voir ce que pourrait apporter Ronaldo au club financièrement. Cela a notamment été le cas avec Messi lorsqu’il a signé au PSG , a surenchéri Jean-Charles De Bono, chroniqueur chez Football Club de Marseille . La direction s’est mise dans l’idée d’étudier quel serait l’impact d’une arrivée de Ronaldo à Marseille. Il y aurait des sponsors qui viendraient d’un peu partout dans le monde, cela aurait des retombées financières en plus pour le club. Il y a aussi la vente des maillots. L’OM vendrait encore plus de maillots dans le monde entier. Lorsque Messi est arrivé à Paris, son transfert a été amorti en deux mois. Quand il est arrivé, plusieurs nouveaux sponsors ont investi dans le club. Ça peut être le même cas à Marseille. Aujourd’hui je pense que l’OM s’est mis dans la tête d’étudier le marketing de Ronaldo. Tous les supporters aimeraient voir Ronaldo avec le maillot de l’OM. Ça me fait garder espoir. Si la direction calcule bien son coup, ils peuvent amortir son transfert assez rapidement. »

« Laissez-moi rêver »

Sur les réseaux sociaux, la mobilisation ne désemplit avec le # RonaldOM , et plusieurs personnalités n’ont pas hésité à participer à ce mouvement. C’est notamment le cas du rappeur Jul, grand supporter de l’OM, partageant sur Twitter un montage du Portugais avec la tunique phocéenne en ajoutant en légende : « Laissez-moi rêver. » De son côté, Djibril Cissé a carrément interpellé le quintuple Ballon d’Or : « Cristiano, viens mon ami. Je vais m'occuper de toi. »

@Cristiano come my friend I will look after you #RonaldoOM ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 23, 2022

« Ce serait impardonnable de ne pas essayer »