Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cristiano Ronaldo est attendu à Marseille

Publié le 24 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

En difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo a réclamé son départ, mais peine à trouver un club susceptible de l'accueillir cet été. Par conséquent, la rumeur d'une arrivée à l'OM a circulé ces derniers jours. Et Samir Nasri espère que la star portugaise suivra l'exemple d'Alexis Sanchez.

Cet été, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United, notamment dans l'optique de disputer la Ligue des champions. Et alors que le quintuple Ballon d'Or peine à trouver une porte de sortie sur le mercato, le journaliste italien Niccolo Ceccarini a lâché une bombe, assurant que l'OM envisageait cet énorme coup. D'ailleurs, selon Laurent Paganelli, Cristiano Ronaldo « peut signer à l’OM, c’est une petite info . »

Nasri attend Ronaldo à l'OM

Et un autre Marseillais espère voir Cristiano Ronaldo à l'OM. En effet, au micro de Canal+, après la victoire de Manchester United contre Liverpool (2-1), Samir Nasri a lancé un appel du pied au Portugais : « Moi j’ai une solution pour lui ! Il peut résilier son contrat avec Manchester United, on lui donne la moitié de son année et Marseille lui donne quelque chose pour jouer la Ligue des Champions ! Une attaque Cristiano Ronaldo – Alexis Sanchez… Ça me va ! Ça a de l’allure ! »

. @SamNasri19 a une solution pour #Ronaldo 👀#MANLIV ▶️ https://t.co/SvrNRkpXf1 pic.twitter.com/hPTdw06Eu3 — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 22, 2022

L'OM dément