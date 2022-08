Foot - Mercato - OM

OM : Un chouchou d'Igor Tudor va échapper à Pablo Longoria

Publié le 22 août 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet

Cherchant à recruter un nouvel élément offensif cet été, l'OM travaillerait sur le dossier de Ruslan Malinovskyi, mais aussi sur celui d'Antonin Barak. Le joueur de 27 ans est bien connu d'Igor Tudor. Mais le Techèque serait également convoité par la Fiorentina. Et la Viola pourrait bien accélérer les choses dans les prochains jours.

Malgré les nombreuses recrues de l’OM cet été, Pablo Longoria n’en a pas encore fini avec son mercato. Le président marseillais travaillerait toujours sur quelques dossiers, notamment dans le secteur offensif. Ruslan Malinovskyi serait ciblé par le club phocéen, au même titre qu’Antonin Barak. Le Tchèque est bien connu d’Igor Tudor, qui l’a eu sous ses ordres au Hellas Vérone. Mais le joueur de 27 ans serait sur le point de rejoindre un autre prétendant cet été.

Transferts - OM : Le prochain coup de Longoria sur le mercato se confirme https://t.co/WckqTWavVE pic.twitter.com/wqQcJDOiRE — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Barak se rapproche de la Fiorentina

À en croire La Nazione , Antonin Barak se rapprocherait de plus en plus de la Fiorentina. Ce ne serait plus qu’une question d’heures pour que le Tchèque devienne un joueur de la Viola . On parlerait d’un prêt avec une option d’achat de 12M€ pour le milieu offensif de 27 ans. Par ailleurs, le Corriere dello Sport explique que le dossier pourrait s’accélérer ce lundi après une nouvelle réunion au sommet.

Le dossier va s’accélérer dans les prochains jours