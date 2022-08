Foot - Mercato - OM

OM : Nouveau rebondissement pour le transfert de Dieng

Publié le 22 août 2022 à 19h10 par Arthur Montagne

Poussé au départ, Bamba Dieng aurait fini par craquer en acceptant de quitter l'OM cet été. Encore faut-il qu'un club se positionne afin de boucler le transfert de l'attaquant marseillais. Et alors que Pablo Longoria pourrait faire varier ses exigences selon les clubs intéressés, en réalité, une offre de 15M€ pourrait être suffisante.

Cet été, l'OM cherchera à vendre afin la fin du mercato. Dans cette optique, Bamba Dieng est le principal candidat au départ. Et pour cause, l'international sénégalais n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor au sein d'un secteur offensif très fourni et renforcé par les arrivées d'Alexis Sanchez et Luis Suarez. Reste à savoir si un club répondra aux exigences de l'OM.

Mercato - OM : Une porte de sortie en Ligue 1 se confirme pour Dieng https://t.co/WJDJTCCD1K pic.twitter.com/HQvEyEk0sK — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Quel prix pour Dieng ?

Selon les informations de La Provence , Pablo Longoria aurait deux formules différentes concernant le prix de Bamba Dieng. Ainsi, si un club de Ligue 1 se positionne, l'OM réclamera 25M€, soit le montant du transfert d'Arnaud Kalimuendo qui a rejoint Rennes en provenance du PSG cet été. En revanche, le montant serait revu à la baisse si c'est un club étranger qui débarque.

15M€ pourrait suffire à convaincre l'OM