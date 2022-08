Foot - Mercato - OM

OM : Longoria touche au but avec sa prochaine recrue

Publié le 22 août 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau défenseur central cet été, l'OM et Pablo Longoria auraient jeté leur dévolu sur Eric Bailly. Le joueur de 28 ans n'entre pas vraiment dans les plans d'Erik Ten Hag à Manchester United et pourrait donc être poussé vers la sortie. D'ailleurs, Pablo Longoria serait en train de se rapprocher sérieusement des positions de l'international ivoirien.

Pour renforcer la charnière centrale d’Igor Tudor, Pablo Longoria a déjà bouclé deux arrivées cet été avec Chancel Mbemba et Isaak Touré en plus de celle de Samuel Gigot en janvier dernier. Mais le président de l’OM serait toujours à l’affût de nouveaux renforts en défense. De ce fait, Eric Bailly serait ciblé par le club phocéen ces dernières semaines. Et Pablo Longoria toucherait au but dans ce dossier.

Accord trouvé entre l’OM et Manchester United

Comme l’explique ESPN , le prêt d’Eric Bailly à l’OM serait en train de se préciser de plus en plus. Tout serait réglé entre le club phocéen et Manchester United. L’OM devrait prendre en charge l’intégralité du salaire du défenseur central de 28 ans et aurait accepté d’inclure une option d’achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Les négociations avec le joueur avanceraient également dans le bon sens.

Les discussions ont très bien avancé cet après-midi entre l’#OM et les représentants d’Éric #Bailly qui a désormais de grandes chances de signer dans les prochains jours. #MercatOM Plus d’infos à venir sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 22, 2022

Bailly se rapproche de l’OM