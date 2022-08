Foot - Mercato - OM

OM : C'est officiel, Longoria attire un nouveau joueur

Publié le 24 août 2022 à 21h00 par Arthur Montagne

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de sa onzième recrue de l'été. C'est effectivement Eric Bailly qui vient de s'engager avec le club phocéen. Le défenseur ivoirien débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United.

Décidemment, l'OM n'en finit plus de s'activer sur le mercato. En effet, le club phocéen vient de boucler l'arrivée d'un onzième renfort et il s'agit encore d'un défenseur central. En effet, malgré l'arrivée de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré, Pablo Longoria souhaitait un autre axial afin de compenser les départs de William Saliba et Luan Peres. C'est ainsi qu'Eric Bailly débarque à l'OM.

Bailly débarque à l'OM

Par le biais d'un communiqué, « l'Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale. »

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

Une option d'achat qui dépend d'une qualification en C1

L'international ivoirien débarque ainsi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et selon les informations de Fabrizio Romano, elle deviendra obligatoire si l'OM se qualifie directement pour la Ligue des champions. Dans ce cas-là, l'OM déboursera alors 6M€.