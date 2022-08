Foot - Mercato

Rennes : Début des discussions pour la prolongation de Bourigeaud !

Publié le 24 août 2022 à 14h45 par Alexis Bernard mis à jour le 24 août 2022 à 15h18

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Benjamin Bourigeaud ne quittera pas le Stade Rennais cet été. Le milieu de terrain a décidé de rester malgré les nombreuses sollicitations en Europe. Et selon nos informations, les discussions entre ses représentants et le club breton viennent de démarrer pour prolonger son contrat.

Benjamin Bourigeaud avait l’embarras du choix. Au sortir d’une saison pleine, certainement la meilleure de sa carrière, le milieu de terrain de 28 ans n’avait qu’à se baisser pour signer dans le club de son choix. Mais comme nous l’avons révélé le 20 août, Benjamin Bourigeaud a décidé de rester à Rennes. Pas de départ cet été pour le Français.

Bourigeaud a refusé beaucoup de propositions

Courtisé par la Lazio Rome, l’AS Rome ou Naples, Benjamin Bourigeaud s’est montré à l’écoute des opportunités de cet ordre. Et si l’un de ces clubs avait activé une offensive conséquente, le Rennais aurait pu se laisser tenter par ce type de challenge. Mais aucun, de cette envergure, ne s’est présenté à lui. Comme indiqué très justement par nos confrères de France Bleu , Benjamin Bourigeaud a repoussé quatre offres « principales » : Nottingham Forrest et Fulham en Angleterre, Lyon et Nice en Ligue 1. Bien d’autres écuries ont tenté des approches, sans faire d’offre concrète, mais le joueur a préféré choisir Rennes plutôt qu’un départ.

Début des négociations avec Rennes