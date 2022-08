Foot - Mercato

Attendu à l’OM,Cristiano Ronaldo reçoit un ultimatum de Manchester

Publié le 24 août 2022 à 13h45 par Thomas Bourseau

Depuis le début du mercato estival, Manchester United affirme vouloir conserver Cristiano Ronaldo, que ce soit les joueurs comme Bruno Fernandes ou l’entraîneur Erik Ten Hag, lorsque le principal intéressé chercherait à rebondir dans un club évoluant en Ligue des champions. Cependant, la patience de United semble avoir atteint ses limites et le club mancunien mettrait Ronaldo dos au mur.

Cristiano Ronaldo proche de quitter Manchester United ? Bien qu’il ait affirmé en juin dernier à Sky Sports qu’il comptait remporter des titres avec les Red Devils après une saison blanche, la vérité semble être tout autre. En coulisse, son agent Jorge Mendes proposerait ses services aux quatre coins de l’Europe. Cependant, pour ce qui est du PSG, le recrutement de Ronaldo n’est pas d’actualité comme le10sport.com vous le dévoilait le 13 juillet dernier.

Les portes se ferment une à une pour Cristiano Ronaldo, l'occasion rêvée pour l'OM ?

Semblant pourtant initialement intéressés, Chelsea et le Bayern Munich, qui auraient été les destinations préférentielles de Cristiano Ronaldo d’après The Independent, se seraient finalement retirés de la course à la signature du Portugais. Seul le Borussia Dortmund aurait été en mesure de sauver Ronaldo comme CBS Sports l’affirmait la semaine dernière. Mais encore une fois, le BvB a démenti par la suite par le biais de ses dirigeants.

Accepter d’être de temps en temps remplaçant ou partir dès à présent ?