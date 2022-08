Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour le transfert de cette star de Guardiola, c’est non

Publié le 24 août 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Annoncé avec insistance du côté du PSG et du FC Barcelone depuis quelque temps, Bernardo Silva ne serait pas à vendre. Bien que Pep Guardiola ait affirmé ne pas vouloir aller à l’encontre de la volonté de son joueur, le directeur exécutif de Manchester City ne laisse pas de place au doute.

Bernardo Silva sur le départ ? Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 3 août dernier, Luis Campos rêvait déjà d’un potentiel recrutement de celui qu’il avait fait venir à l’AS Monaco en 2014. Et le conseiller football du PSG n’en est pas resté à la simple hypothèse d’une éventuelle offensive pour le milieu offensif de Manchester City sous contrat jusqu’en juin 2025. En effet, le10sport.com vous a dévoilé le 18 août qu’une offre de transfert de 80M€ avait été formulée par le PSG à City. Cependant, le club mancunien a repoussé l’offre de Luis Campos.

Comme Campos, Xavi rêve de Bernardo Silva, mais…

Outre le PSG, le FC Barcelone serait également sur les rangs. C’est du moins l’information que The Athletic a tenu à rappeler ce mercredi. L’intérêt de longue date du président Joan Laporta n’est plus à souligner, néanmoins, le média britannique affirme que Xavi Hernandez ferait, à l’instar de Luis Campos pour le PSG, une recrue prioritaire pour le FC Barcelone. Cependant, The Athletic a tenu à rappeler que Bernardo Silva ne serait toujours pas à vendre dans l’esprit des dirigeants de Manchester City qui prévoiraient de n’accepter aucune offre d’ici la clôture du mercato estival.

Pep Guardiola laisse la porte ouverte à un transfert

Depuis l’irruption du PSG et du FC Barcelone dans la course à la signature de Bernardo Silva, Pep Guardiola ne cesse d’être interrogé lors de ses passages en conférence de presse ou aux micros de médias anglais sur un éventuel transfert de Bernardo Silva. Au début, l’entraîneur de Manchester City se montrait catégorique en affirmant que le Portugais n’était certainement pas à vendre. Néanmoins, le discours est à présent différent comme ses propos tenus pour Sky Sports l’attestent. « Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (...) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution ».

🗣️ Ferran Soriano, CEO del @ManCity , sobre Bernardo Silva :"És una mica tard per parlar d'entrades i sortides" pic.twitter.com/t3UdtJSnwK — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) August 24, 2022

Après la déclaration de Guardiola, Manchester City tue tout suspense pour Silva