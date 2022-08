Foot - Mercato - PSG

PSG : Xavi partage le même rêve que Luis Campos sur le mercato

Publié le 24 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

Un transfert au PSG pour Bernardo Silva ? Luis Campos en rêve et a dégainé une offre à Manchester City comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, Xavi Hernandez semble cultiver le même rêve pour le FC Barcelone, qui ne devrait pas aboutir en raison de la position de Manchester City sur la question d’un transfert du Portugais.

Bernardo Silva aurait à coeur de totalement s’impliquer dans la saison de Manchester City selon The Athletic. Certes, un transfert de dernière minute ne gênerait pas l’international portugais sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Skyblues , mais sa volonté première serait de réussir de nouveaux exploits avec City et de ne plus se laisser distraire par le mercato bien qu’il ait fait part à ses dirigeants de sa volonté de quitter City pour signer un contrat avec le FC Barcelone cet été.

Le PSG a dégainé une offre en vain pour Bernardo Silva

Cependant, Bernardo Silva n’est autre que le rêve de Luis Campos. C’est en effet l’information que le10sport.com vous avait communiqué le 3 août dernier. Et depuis, le conseiller football du PSG a décidé de passer à l’action. Le 18 août, le10sport.com a révélé qu’une offre de transfert de 80M€ avait été dégainée par le PSG, mais refusée dans la foulée par le comité de direction de Manchester City.

Xavi rêve de Bernardo Silva au Barça, mais City campe sur ses positions