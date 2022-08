Foot - Mercato - ASSE

Mercato – ASSE : Un milieu pourrait bientôt quitter l’ASSE

Publié le 24 août 2022 à 14h15 par La rédaction

Le mercato de l’AS Saint-Étienne n’est toujours pas terminé et le club cherche encore à se renforcer. Mais l’ASSE cherche aussi à dégraisser son effectif. Parmi les partants, on peut retrouver Mahdi Camara. Les dirigeants stéphanois ont d’ores et déjà acté son départ et Troyes serait intéressé par le joueur sous la forme d’un prêt.

Alors que l’AS Saint-Étienne vit clairement une crise sportive, le club n’arrive toujours pas à lancer sa saison en Ligue 2. Au moment de son arrivée, Laurent Batlles disait vouloir reconstruire un effectif compétitif. Après de nombreuses arrivées, l’ASSE doit aussi se séparer de plusieurs éléments et Mahdi Camara devrait être concerné.

Troyes intéressé par Camara

Alors que les relations entre Troyes et Saint-Étienne ont été très bonnes durant ce mercato, deux joueurs étant arrivés libres à l’ASSE en provenance de l'ESTAC, des discussions ont eu lieu entre les deux clubs pour Yoann Touzghar. D’après l’Equipe , l’ESTAC serait intéressé par Mahdi Camara, alors que son départ est déjà acté du côté de Saint-Étienne. Le club troyen espère pouvoir finaliser l’arrivée du milieu stéphanois sous la forme d’un prêt.

Pas encore d’accord

Même si le départ de Mahdi Camara est déjà acté de l’AS Saint-Étienne, le joueur n’aurait pour autant pas encore donné son accord pour rejoindre Troyes. Un dossier qui devra rapidement être bouclé, à l'approche de la fermeture du marché des transferts.