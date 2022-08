Foot - Mercato - PSG

PSG : Promesses, Neymar… Comment le Qatar a convaincu Mbappé

Publié le 24 août 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

C'est le feuilleton qui a animé le mercato durant plusieurs mois. En fin de contrat, Kylian Mbappé a failli rejoindre le Real Madrid avant de prolonger avec le PSG. Et Jérôme Rothen révèle comment le Qatar a réussi à inverser la tendance dans ce dossier par le biais de certaines promesses sur le projet sportif.

Après plusieurs mois de négociations, le PSG a fini par convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui s'achever le 30 juin 2022. Et pourtant, pendant longtemps, il semblait acté que l'attaquant français rejoindrait le Real Madrid qui a fait le forcing en coulisses pour le recruter libre. Dans la dernière ligne droite des négociations, le PSG a finalement réussi à inverser la tendance et à convaincre Kylian Mbappé qui a prolongé jusqu'en 2025. Pour y parvenir, le Qatar a fait certaines promesses à son joueur et des changements ont rapidement eu lieu à l'image de la nomination de Luis Campos au poste de conseiller PSG pour remplacer Leonardo.

Mbappé n'a pas réclamé le transfert de Neymar

Ces derniers jours, après la polémique qui a émaillé le match opposant le PSG à Montpellier, certaines rumeurs ont circulé selon lesquelles Kylian Mbappé aurait également réclamé le départ de Neymar pour prolonger. Au micro de RMC , Jérôme Rothen dément clairement. « Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel », lance l'ancien numéro 25 du PSG dans son émission Rothen S'enflamme .

𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬’𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐢𝐜𝐢𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

Le PSG offre un projet... sans Neymar

Néanmoins, Jérôme Rothen révèle que c'est le PSG qui a évoqué un projet sans Neymar. « Mbappé voulait un projet sportif différent et c’est pour cela qu’il a mis du temps à prolonger. Quand on lui vend un projet sportif, je suis désolé mais on lui vend un nouveau projet et que les Qatariens arrivent devant lui en disant que ce projet-là va se faire sans Neymar parce qu’ils ne voulaient pas le garder pour X raisons. Après soit il accepte soit il n’accepte pas. Mais quand on lui vend un projet comme cela et qu’au bout de quinze jours de préparation Neymar n’a eu aucune proposition, car personne n’en voulait et même quand ils voulaient le prêter personne n’en voulait, Neymar s’est mis en condition optimale pour être au top physiquement en perspective de la Coupe du monde et aussi pour être bon sur le terrain... Eh bien il faut faire avec », ajoute-t-il.

Les promesses du Qatar