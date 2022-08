Foot - Mercato - OM

Cristiano Ronaldo à l’OM, c’est bidon ou vraiment possible ?

Publié le 24 août 2022 à 13h00 par Alexis Bernard

Ces dernières heures, le nom de Cristiano Ronaldo revient de plus en plus du côté de l’OM. Face à ses envies d’ailleurs, CR7 pourrait débarquer sur la Canebière. Mais s’agit-il d’une simple rumeur infondée ou d’un véritable dossier travaillé en secret ? Le 10 Sport vous apporte des éléments de réponse pour rêver… ou pas.

Cristiano Ronaldo aspire à trouver une porte de sortie. Sa situation à Manchester United ne semble pas lui convenir et son agent, Jorge Mendes, travaille en coulisses pour tenter de lui trouver un nouveau challenge. A 37 ans, le Portugais pourrait ainsi relever un ultime défi, lui qui rêve d’égaler Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or (Cinq pour le Portugais, six pour l’Argentin). Évoqué du côté de Chelsea, du Bayern Munich, du PSG, de l’Atletico de Madrid et même du Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo voit également son nom associé à celui de l’OM depuis quelques temps. Encore plus depuis que le consultant de Football Club de Marseille , Jean-Charles de Bono, a évoqué l’existence d’une étude marketing en cours au sein de l’écurie marseillaise pour éprouver la faisabilité du dossier CR7 à Marseille. Devant l’ampleur de ce « dossier Cristiano Ronaldo à l’OM », Le 10 Sport prend le temps d’apporter quelques éléments de réponses. Pour faire la lumière sur ce qu’il se passe vraiment dans la cité phocéenne.

L’OM discute-t-il avec Cristiano Ronaldo pour un transfert ?

NON. Le 10 Sport a sollicité un proche de Jorge Mendes pour savoir si l’OM faisait partie des clubs avec lequel il pouvait y avoir des possibles discussions. La réponse est non. Et quand l’OM dément fermement l’existence d’un dossier Cristiano Ronaldo, il n’y a pas de mensonge. L’OM ne discute tout simplement pas avec Jorge Mendes ni Manchester United.

L’OM envisage-t-il de faire venir Cristiano Ronaldo ?

A priori, non. Si l’OM reste attentif au marché pour compenser les possibles départs de Milik et Dieng, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des cibles de Pablo Longoria. Si c’était le cas, l’OM aurait déjà pris position auprès du clan Ronaldo. A moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts, un dossier comme celui de CR7 ne se prépare pas en quelques jours…

L’OM réalise-t-il une « étude marketing » autour de Cristiano Ronaldo ?

La possible venue d’un joueur comme Cristiano Ronaldo à l’OM intéresse beaucoup de monde. Bien au-delà des supporters. Partenaires du club comme acteurs de Ligue 1, nombreux sont ceux qui aimeraient qu’un tel dossier se fasse. Et selon nos informations, il est exact que des personnalités, extérieures au club, étudient les retombées économiques et la faisabilité financière d’une telle opération. En revanche, l’OM n’est pas à l’origine de cela. Et il est probable que Pablo Longoria ne soit pas au courant de ce « travail de réflexion ».

Cristiano Ronaldo peut-il signer à l’OM cet été ?

Tout est possible, mais c’est très peu probable. Pour que ce soit envisageable, il aurait fallu que l’OM soit déjà positionné auprès de Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas le cas. De plus, financièrement, cela semble injouable pour des Marseillais déjà très prudents. Frank McCourt a souhaité repositionner le club sur un équilibre financier et espère encore des départs d’ici le 31 août. Alors, envisager la venue d’une star mondiale comme Cristiano Ronaldo, c’est clairement utopique.