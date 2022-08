Foot - Mercato - OM

Une nouvelle recrue arrive, Igor Tudor prépare déjà du changement

Publié le 24 août 2022 à 09h30 par Bernard Colas

Alors que l’OM s’est déjà montré actif dans le sens des arrivées en défense, Pablo Longoria n’a pas dit son dernier mot et attend désormais la venue d’Eric Bailly. Un accord a en effet été trouvé avec Manchester United et le principal intéressé pour un prêt avec obligation d’achat sous certaines conditions. L’Ivoirien pourrait rapidement devenir un joueur important du secteur défensif.

Cet été, Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba ont posé leurs valises dans la cité phocéenne, mais l’OM n’en a pas terminé avec les renforts défensifs. En effet, Pablo Longoria souhaitait mettre la main sur un nouveau joueur afin de renforcer la charnière centrale de l’équipe dirigée par Igor Tudor, et le président marseillais a obtenu satisfaction. Ces derniers jours, Pablo Longoria s’est penché sur deux joueurs : Eric Bailly (Manchester United) et Francesco Acerbi (Lazio), et c’est bien le premier, priorité des dirigeants, qui va rapidement s’engager avec l’OM.

Transferts - OM : Ronaldo, Bailly... Longoria dit tout sur le mercato https://t.co/lpFaHx60Mg pic.twitter.com/rAfj7ibobq — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Les détails de l’opération Bailly à l’OM

En effet, l’Olympique de Marseille est parvenu à trouver un accord avec Manchester United ces derniers jours pour un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 10M€, levée automatiquement à l’issue de la saison sous certaines conditions comme l’expliquait RMC , notamment le nombre de matchs joués (50%) ou si l’OM se qualifie en Ligue des champions. L’officialisation est désormais attendue dans les prochaines heures.

Officialisation à venir

L’Équipe annonce en effet que le futur ex-défenseur central de Manchester United est attendu à Marseille ce mercredi matin pour passer sa visite médicale avant de s'engager dans la foulée avec le club phocéen. Eric Bailly pourrait connaître une adaptation expresse puisque La Provence ajoute que le contrat de l’Ivoirien devrait être homologué pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face à l’OGC Nice dimanche, ce que doit espérer Igor Tudor.

Bailly aligné d’entrée ?