Foot - Mercato - PSG

PSG : Priorité de Luis Campos, il rend fou Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 25 août 2022 à 08h45 par Thomas Bourseau

Afin de permettre à Christophe Galtier d’avoir de multiples choix au poste de défenseur central, Luis Campos attendrait toujours d’Antero Henrique qu’il boucle le transfert de Milan Skriniar. Néanmoins, l’Inter resterait trop gourmande sur l’indemnité du transfert. De quoi pousser Nasser Al-Khelaïfi à pousser un coup de gueule en interne.

Depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos ne cesse de vouloir renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain avec un autre joueur que Nordi Mukiele qui certes peut dépanner dans une défense à trois, mais qui est surtout là pour imposer une concurrence à Achraf Hakimi au poste de piston droit. La priorité de Luis Campos est certes un secret de polichinelle, mais elle se nommerait toujours Milan Skriniar, malgré la réticence de l’Inter de vendre le Slovaque à qui il reste un an de contrat au rabais.

Le PSG s’entête, l’Inter repousse les offres du PSG

Cependant, L’Équipe révélait la semaine dernière que jusqu’à la toute fin du mercato, Luis Campos et surtout Antero Henrique, qui est en charge des négociations de transfert, tenteraient d’inciter l’Inter à revoir sa position économique importante et de vendre Milan Skriniar. Pour ce faire, deux offres concrètes auraient été soumises par les dirigeants du PSG à leurs homologues de l’Inter. La première se serait élevée au montant de 50M€ avec un joueur en plus dans la transaction : refusée par l’Inter. Et la dernière en date serait allée jusqu’à 55M€ avec toujours un joueurs inclus dans le deal. Mais encore une fois, l’Inter n’aurait pas répondu favorablement à cette proposition parisienne.

Mercato - PSG : Campos a bien dégainé une énorme offre de transfert https://t.co/hOXlXC5Wi8 pic.twitter.com/Rvwg1K96oC — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Al-Khelaïfi menace l’Inter de prendre Skriniar gratuitement dans un an