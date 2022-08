Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos ne lâche et veut boucler un énorme transfert

Publié le 25 août 2022 à 08h15 par Arthur Montagne

Très apprécié par Luis Campos, Bernardo Silva est clairement un objectif du PSG d'ici la fin du mercato comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité. Et le club de la capitale a bien décidé d'accélérer pour recruter l'international portugais avant le 31 août.

Malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG n'en a pas terminé avec son mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva est l'un des objectifs de Luis Campos qui espère boucler son transfert dans les prochains jours. Le conseiller football du club parisien adore le profil de l'international portugais qu'il avait recruté à l'AS Monaco. Et il souhaite refaire le coup au PSG.

Le PSG accélère pour Bernardo Silva

Selon nos informations, le PSG a même dégainé une offre de 80M€ refusée par Manchester City. Et si Bernardo Silva est intéressé par le projet parisien, il n'ira pas au clash pour quitter le club. D'ailleurs, L'EQUIPE confirme l'intégralité de nos révélations assurant que les Parisiens ont bien transmis une offre, estimée à 70M€ selon le média. Et les Citizens en attendent plus.

Bernardo Silva intéressé, mais...