Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a loupé un crack en Ligue 1

Publié le 25 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Les recrues se sont multipliées à l’OM durant ce marché des transferts. Pablo Longoria a réalisé un travail exceptionnel. Pour autant, tout n’a pas été tout rose pour le président olympien. En effet, au début de mercato, Longoria a connu quelques échecs, laissant notamment filer un crack qui s’était révélé en Ligue 1.

Comme l’été dernier, c’est encore une dizaine de recrues qui a été recrutée par Pablo Longoria sur le mercato. Malgré le manque de moyens à l’OM, le président olympien a fait des miracles pour offrir de nouveaux joueurs à Igor Tudor. Mais cela n’a pas tout le temps été simple pour Longoria. En effet, il a dû faire avec certains échecs, comme cela a été le cas avec Axel Witsel, parti à l’Atlético de Madrid, ou encore Mohamed-Ali Cho, qui s’est finalement engagé avec la Real Sociedad.

Un accord OM-Angers

Révélé sous le maillot du SCO d’Angers ces derniers mois, Mohamed-Ali Cho est annoncé comme l’un des futurs talents du football français. Un crack qui avait alors tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’OM était parvenu à un accord avec les Angevins pour un transfert de Cho. Cela tournait alors aux alentours de 12M€. Ne manquait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le joueur en question. Problème, cela n’a jamais été le cas…

« C'est vrai, j'ai eu pas mal de propositions »