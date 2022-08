Foot - Mercato - PSG

PSG : Le rideau tombe sur cette folle opération de Campos

Publié le 25 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aimerait être réuni avec Bernardo Silva, lui qui avait recruté le joueur de Manchester City à l’AS Monaco il y a huit années de cela. Et alors qu’une offre de transfert a été dégainée par le PSG, il serait hors de question, dans l’esprit des dirigeants de Manchester City, de laisser filer un joueur aussi tard dans la fenêtre des transferts.

Luis Campos n’a eu qu’un seul véritable rêve cet été. Certes, le conseiller football du PSG a voulu incorporer Aurélien Tchouaméni au sein du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, en vain. Certes, Campos a souhaité aligner Robert Lewandowski aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi, une nouvelle fois en vain. Cependant, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 3 août dernier, le rêve absolu du dirigeant du PSG se nomme Bernardo Silva qu’il avait à l’époque recruté à l’AS Monaco et plus précisément en 2014.

Une offre de 80M€ pour Bernardo Silva

Cependant, le FC Barcelone serait au coude à coude avec le PSG, bien que le Barça n’ait pas encore dégainé, contrairement au champion de France. Le 18 août dernier, le10sport.com vous dévoilait qu’une offre de 80M€ avait été formulée par la direction emmenée par Luis Campos à Manchester City, refusée par le club mancunien. Pour autant, le PSG ne jettera pas l’éponge et compterait bien aller au bout de son idée d’ici la fin du mercato si jamais une porte venait à s’ouvrir.

Le Barça en retard sur le PSG

Le FC Barcelone ne prévoirait pas pour autant de se laisser faire, même s’il semblerait que plus rien ne réside entre les mains du club culé. Toujours en délicatesse sur le plan financier, le Barça n’aurait pas soumis la moindre offre à Manchester City qui, selon The Athletic , n’aurait nullement l’intention d’accepter une quelconque proposition à ce stade du mercato d’été.

Mercato - PSG : Campos affiche un fol espoir pour un transfert de dernier minute https://t.co/YbrhlN7nvF pic.twitter.com/expznTPry5 — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Manchester City ferme la porte à double tour pour Bernardo Silva