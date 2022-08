Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Un nouveau joueur débarque, Batlles peut souffler

Publié le 25 août 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

En grande difficulté depuis le début de saison, l'ASSE vient de voir débarquer Matthieu Dreyer. Le portier va apporter son expérience à un groupe très rajeuni cet été, notamment au poste de gardien de but. Et Laurent Batlles ne cache pas sa joie.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE vit un début de saison plus que compliqué. Par conséquent, Laurent Batlles a affiché sa volonté de voir débarquer de nouveaux joueurs. Et mardi, il a été entendu puisque Matthieu Dreyer s'est engagé avec le club du Forez. Le portier expérimenté va offrir une nouvelle solution aux Verts, ce qui enchante l'entraîneur stéphanois.

🆕 Bienvenue 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐢𝐞𝐮 𝐃𝐫𝐞𝐲𝐞𝐫 ! 👊Le gardien de but de 33 ans s’est engagé avec l’#ASSE pour les deux prochaines saisons. Il fera profiter le vestiaire de son expérience et accompagnera le développement des jeunes portiers formés au club. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 23, 2022

Batlles ravi d'avoir un nouveau gardien

« Matthieu est un gardien d’expérience qui a connu la Ligue 1 et Ligue 2. Il va nous apporter sa maturité et sa sérénité, notamment au niveau du groupe des gardiens qui est assez jeune. Son arrivée dans l’effectif va aider Noah Raveyre à grandir et soumettre Etienne Green à une concurrence. Cette émulation favorisera la performance des gardiens et profitera à toute l’équipe. Elle nous offrira une solution supplémentaire en cas de blessure ou de suspension dans un championnat que l’on sait très long. », assure Batlles sur le site officiel.

Dreyer s'enflamme pour son arrivée à l'ASSE