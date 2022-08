Foot - Mercato - PSG

PSG : Un joueur veut partir, son transfert prend forme

Publié le 24 août 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Sans être un indésirable, Abdou Diallo a bien conscience de ne pas être un joueur important aux yeux de Christophe Galtier. A quelques mois de la Coupe du monde, l'international sénégalais espère trouver un nouveau club afin de récupérer du temps de jeu. Et cela tombe bien puisque le défenseur du PSG serait très convoité, notamment en Premier League.

D'ici la fin du mercato, le PSG espère bien poursuivre son dégraissage. Et pour cause, jusque-là, seul Alphonse Areola, Marcin Bulka, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer sont partis. C'est loin d'être suffisant puisque Luis Campos et Christophe Galtier ont créé un loft au sein duquel figure plusieurs joueurs indésirables à l'image de Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa qui peinent à trouver preneur. Par conséquent, ce sont d'autres joueurs qui pourraient être transférés à l'image d'Abdou Diallo. S'il n'est pas considéré comme un indésirable et s'entraîne avec le groupe de Christophe Galtier, l'international sénégalais n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison.

Diallo veut quitter le PSG

Par conséquent, selon les informations du Parisien , Abdou Diallo souhaite quitter le PSG d'ici la fin du mercato. Conscient d'être un simple remplaçant derrière le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe, sans compter l'éventualité d'une nouvelle arrivée dans son secteur de jeu, l'ancien Monégasque s'est mis en quête d'un nouveau club d'ici le 31 août. Il faut dire que la Coupe du monde approche à grands pas, et après avoir décroché le titre de Champion d'Afrique avec le Sénégal, Abdou Diallo ne souhaite pas manquer ce rendez-vous. Cela passe donc par un départ afin de retrouver une place de titulaire.

Mercato - PSG : Une surprise pour le prochain dossier bouclé par Campos ? https://t.co/FeL4xOjeAq pic.twitter.com/9TdkDslqAW — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

La Premier League s'active pour Diallo

Et cela tombe bien puisqu'il garde une belle cote sur le marché. En effet, toujours d'après Le Parisien , Aston Villa aurait pris des renseignements sur la situation d'Abdou Diallo. Le club basé à Birmingham souhaite recruter un nouveau défenseur central afin de compenser la grave blessure de Diego Carlos, absent entre 6 et 9 mois, et se tourne donc vers le défenseur du PSG dont le contrat court jusqu'en 2024. Pour le moment, les négociations n'ont pas débuté, mais Abdou Diallo serait ouvert à l'idée d'évoluer sous les ordres de Steven Gerrard et d'évoluer en Premier League. D'ailleurs, d'autres clubs anglais seraient intéressés par le profil de l'ancien Monégasque.

L'AS Roma également dans le coup ?