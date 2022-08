Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau transfert débloqué par José Mourinho ?

Publié le 24 août 2022 à 17h45 par Arthur Montagne

Bien décidé à quitter le PSG cet été, Abdou Diallo serait notamment dans le viseur de l'AS Roma. José Mourinho apprécie la polyvalence du Sénégalais, capable d'évoluer dans l'axe ou au poste de latéral gauche. Une offre de la Louve en fin de mercato n'est donc pas à exclure.

Convoqué par Christophe Galtier pour les matches de Ligue 1, Abdou Diallo n'est pas un indésirable comme peuvent l'être Julian Draxler, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa, mais l'ancien Monégasque n'est pas pour autant un élément clé du nouveau coach du PSG qui ne l'a pas fait jouer une seule seconde depuis le début de saison. Un départ est donc toujours à l'étude.

Diallo dans le viseur de l'AS Roma ?

Et selon les informations de Foot Mercato , la solution pourrait bien venir de l'AS Roma. Le club italien, qui a déjà négocié avec le PSG cet été pour le prêt de Georginio Wijnaldum, et qui espère recruter Leandro Paredes, s'intéresserait également à Abdou Diallo. Mais l'équipe de José Mourinho attendra les derniers moments du mercato avant de se décider à faire une offre.

Le PSG attend la Premier League

Dans le même temps, le PSG préférerait qu'une offre arrive de Premier League. Conscients que les clubs anglais sont mieux armés économiquement, les Parisiens espère qu'une offre de transfert sera transmise d'ici le 1er septembre.