Foot - Mercato - PSG

Le PSG a relancé le dossier Skriniar, un salaire XXL est réclamé

Publié le 24 août 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 août 2022 à 15h40

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG espère encore se montrer actif, notamment sur le plan défensif. Plusieurs pistes ont été activées par Luis Campos depuis le début de l’été, mais Milan Skriniar ne sera pas l’heureux élu, le Slovaque étant parti pour rester à l’Inter, avec une prolongation à la clé, mais le principal intéressé se montre exigeant après l’offre parisienne.

Comme espéré par le PSG, Thilo Kehrer a quitté la capitale, en attendant peut-être Abdou Diallo. Des départs souhaités par l’écurie parisienne, désireuse de dégraisser son effectif, mais le club veut également injecter du sang neuf, en particulier en défense. Il faut dire que Christophe Galtier a besoin de renforts, lui évolue avec trois centraux. Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe ne pourront pas disputer la totalité des matches du PSG dans une saison marquée par la Coupe du monde à partir de novembre, obligeant Luis Campos à s’activer.

Le dossier Skrinar, le gros échec de l’été au PSG

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG doit faire vite pour renforcer sa charnière centrale. L’identité de la recrue parisienne est encore incertaine, mais il est désormais acté qu’il ne s’agira pas de Milan Skriniar. Après de longues semaines de négociations, l’Inter et le Paris Saint-Germain ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente pour le transfert de l’international slovaque, qui va donc rester à Milan, pour le plus grand bonheur de Simone Inzaghi, entraîneur des Nerazzurri . « C’est un garçon sérieux et fort, en match comme à l’entraînement. Il aime l’Inter, et je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché des transferts », s’était-il réjoui il y a quelques jours.

Mercato - PSG : Pour son départ, Gueye demande une faveur à Campos https://t.co/RVzNoyuM0U pic.twitter.com/30m2zkHnwK — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Quel défenseur pour Paris ?

Un revers qui oblige donc le PSG à se tourner sur une autre piste à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato estival. Des départs sont espérés à Paris afin de permettre l’arrivée de nouveaux éléments, et Christophe Galtier n’a pas hésité à mettre la pression sur Antero Henrique, responsable de la mission dégraissage. Mais à l’Inter aussi, les dirigeants doivent passer à la vitesse supérieure.

À cause du PSG, l’Inter doit offrir le paquet à Skriniar