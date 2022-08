Foot - Mercato - PSG

En difficulté pour le remplaçant de Kalimuendo, Campos abat carte

Publié le 25 août 2022 à 09h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 août 2022 à 09h11

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le PSG semblerait être prêt à accueillir Marcus Rashford, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos. Néanmoins, ce dossier se serait compliqué les jours passant et deviendrait quasiment impossible à boucler bien que des intermédiaires tenteraient le tout pour le tout. Explications.

Arnaud Kalimuendo a quitté le PSG le 11 août dernier. Le titi parisien ne se sera donc jamais imposé à Paris après ses deux prêts successifs au RC Lens. En conférence de presse, Christophe Galtier avait immédiatement réclamé à Luis Campos et aux dirigeants du PSG un renfort en attaque pour pallier le départ de Kalimuendo pour le Stade Rennais. « On souhaite l'arrivée d'un autre attaquant, avec un calendrier très chargé jusqu'au 15 novembre plus une Coupe du monde (dans trois mois). Le club travaille énormément et je suis en relation directe avec Luis Campos (le directeur du football), qui lui est en relation directe avec la direction et le président ».

Ten Hag compte sur Rashford

Et pour remplacer Arnaud Kalimuendo, Luis Campos a semblé vouloir frapper très fort en faisant venir un joueur qu’il a dans son viseur depuis un bon moment. En janvier 2021, pour The Transfer Window Podcast , celui qui est désormais le conseiller football du PSG faisait savoir qu’il avait une admiration particulière pour l’académie de Manchester United et qu’il estimait que Marcus Rashford était l’un des meilleurs joueurs du monde. L’Équipe et RMC Sport ont liés le nom de Rashford au PSG et pour alternative, il était question de Rafael Leao. Néanmoins, d’après les informations récoltées par L’Équipe et divulguées par le quotidien sportif dans ses colonnes du jour ce jeudi, le comité de direction du PSG estimerait que l’opération Rashford ne devrait pas déboucher sur un transfert comme un temps espéré. La cause ? Erik Ten Hag l’a pleinement intégré à ses plans en ce début de saison, lui qui a été important pour le succès des Red Devils face à Liverpool lundi soir à Old Trafford (2-1). De plus, Manchester United a fermé la porte à un transfert de Ronaldo depuis un bon moment bien que certaines informations affirment le contraire dans la presse.

Des intermédiaires tenteraient de placer Rashford au PSG

Bien que l’opération Marcus Rashford ne semble pas être au beau fixe pour le PSG au vu de la situation de l’Anglais à Manchester United, des intermédiaires seraient particulièrement impliqués dans ce dossier qu’ils maintiendraient en vie en cas d’éventuelle ouverture d’ici la fin du mercato. Pour autant, ils auront du pain sur la planche tant Rashford semble déterminé à rester à Manchester United, son club de toujours.

