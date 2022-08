Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ XXL serait en passe d’être bouclé !

Publié le 25 août 2022 à 08h35 par La rédaction

L’opération dégraissage de Luis Campos continue. Après avoir réussi, entre autres, à faire partir Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer, le nouveau consultant sportif du PSG serait en train de travailler sur le départ de Keylor Navas. Le portier costaricien, mécontent de son traitement au PSG, serait tout proche d’un départ…

Le Paris Saint-Germain est en pleine opération dégraissage. En effet, après avoir notamment fait partie Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum, Luis Campos serait actuellement en train de tenter de trouver des portes de sorties à d’autres indésirables. Parmi eux, on retrouverait notamment Abdou Diallo, Leandro Paredes, Mauro Icardi, et Keylor Navas. Mécontent d’être devenu numéro 2 au sein de l’effectif parisien, l’international costaricien devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Et son transfert semble en passe d’être bouclé…

Le PSG aurait donné son feu vert

Ainsi, comme révélé par la Repubblica , le transfert de Keylor Navas à Naples serait imminent. En quête de temps de jeu avant la Coupe du Monde, le portier du PSG pourrait bientôt trouver un poste de numéro 1 au Napoli. Luciano Spalletti aurait eu un gros coup de coeur pour le portier, et après les dernières discussions de ce mercredi, le PSG aurait donné son feu vert pour un départ de son gardien.

Mercato - PSG : Poussé au départ par Galtier, il dit oui à un club étranger https://t.co/UyOO6TVAkm pic.twitter.com/CvGstyHTCJ — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Keylor Navas déjà ok pour Naples ?

Par ailleurs, le média italien affirme que Keylor Navas et le Napoli seraient déjà tombés d’accord pour les termes de son contrat. En effet, le gardien du PSG devrait toucher un salaire moins important que celui qu’il a actuellement au sein du club de la capitale. Cependant, il devrait retrouver du temps de jeu, et d’après les informations du quotidien sportif espagnol AS , il devrait s’engager pour 2 saisons au sein du club transalpin.

Keylor Navas, un aubaine pour le Napoli

Par ailleurs, le journal ibérique affirme que Luciano Spalletti, l’entraîneur du Napoli, avait fait de Keylor Navas sa priorité pour le poste de gardien de but. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, espérait également une signature de Keylor Navas. En effet, le portier du PSG représentait une meilleure solution que le plan B des italiens, Kepa Arrizabalaga, et ce pour 2 raisons. La première était évidemment sportive, puisque Keylor Navas devrait s’engager pour deux saisons, là où Kepa ne serait arrivé qu’en prêt d’une saison. La seconde raison est économique : Aurelio De Laurentiis aurait vu des avantages fiscaux à une venue de Keylor Navas, notamment grâce au Décret de Croissance en vigueur en Italie. Décret qui ne serait pas entré en compte avec l’arrivée du gardien de Chelsea. Ce transfert pourrait donc être bouclé rapidement par Luis Campos, qui aura cependant encore du pain sur la planche d’ici la fin du mercato estival…