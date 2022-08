Foot - Mercato - PSG

PSG : Échec et mat pour Luis Campos pour deux transferts ?

Publié le 24 août 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato, Luis Campos attendrait d’Antero Henrique que Julian Draxler et Mauro Icardi aillent voir ailleurs. Néanmoins, pour des raisons financières, ces opérations pourraient s’avérer délicates. D’autant plus que les deux indésirables de Christophe Galtier ne disposent pas de pistes concrètes pour leur prochaine destination.

Conseiller football du PSG, Luis Campos travaillerait d’arrache-pied afin d’offrir le meilleur effectif possible à Christophe Galtier. Après avoir bouclé les arrivées de quatre recrues, le dirigeant parisien aimerait poursuivre sa refonte d’effectif, mais a les pieds et poings liés par un manque de départs suffisants pour mener à bien de nouvelles opérations. Ce serait la raison pour laquelle ça gronderait en coulisse entre Campos et Antero Henrique, chargé des ventes, alors que ce dernier peine à finaliser les départs des joueurs disposant déjà d’une porte de sortie claire comme Idrissa Gueye par exemple. .

Les cas Draxler et Icardi, sources de problèmes au PSG

Luis Campos se malmènerait en interne dans l’optique de trouver preneur à deux joueurs jugés particulièrement indésirables, en les personnes de Julian Draxler et Mauro Icardi. Ces deux cas seraient devenus de véritables préoccupations pour l’ensemble de la direction du PSG selon RMC Sport. Et outre le fait qu’il faudra leur trouver un point de chute, leurs contrats respectifs pourraient s’avérer problématiques.

Icardi et Draxler veulent toucher l’intégralité de leurs contrats avant de partir