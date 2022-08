Foot - Mercato - PSG

PSG : Un énorme chantier de Campos se décante sur le mercato

Publié le 25 août 2022 à 08h30 par Arthur Montagne

Cet été l'une des priorités du PSG est de dégraisser son effectif. Une mission confiée à Antero Henrique et qui a peu avancé depuis l'ouverture du mercato. Néanmoins, ces derniers jours, ce chantier semble enfin se décanter et plusieurs joueurs pourraient partir d'ici le 31 août. Analyse.

Depuis l'ouverture du mercato, l'un des objectifs du PSG est de vendre. Et pour le moment, le bilan est mitigé. En effet, le club de la capitale a réussi à vendre Alphonse Areola, Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo ou encore Thilo Kehrer, tandis que Colin Dagba et Georginio Wijnaldum ont été prêtés. Mais c'est encore insuffisant comme le rappelait récemment Christophe Galtier. « On compte sur Antero pour sa faculté à vendre. On échange beaucoup, tous les trois jours environ, pour construire l’effectif. Nous, on est pressés. Dans une semaine nous allons enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un nouveau joueur. Il y a beaucoup de facteurs. Là-dessus, le fait que ces joueurs n’arrivent pas, évidemment que cela nous handicape sportivement », assurait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Mais cela pourrait rapidement se décanter.

Herrera s'en va, Paredes proche de la Juventus ?

En effet, Ander Herrera s'apprête à quitter le PSG. Son contrat devrait être résilié afin qu'il s'engage dans la foulée avec l'Athletic Bilbao. Un départ qui permettra de libérer de la place dans la masse salariale, et qui devrait également accélérer l'arrivée de Fabian Ruiz. Dans le même temps, un autre milieu de terrain pourrait partir. Leandro Paredes est effectivement très demandé en Italie. La Juventus et l'AS Roma, qui cherche un joueur pour compenser la blessure de Georginio Wijnaldum, sont intéressés. Mais selon L'EQUIPE , l'Argentin, qui s'est entretenu avec Massimiliano Allegri, veut absolument rejoindre la Vieille Dame où il retrouverait Angel Di Maria. Enfin, Keylor Navas pourrait également rebondir en Serie A, du côté de Naples, qui fait le forcing pour l'attirer.

Le loft pour se vider rapidement

Néanmoins, l'urgence se situe dans le loft instauré par Luis Campos. Thilo Kehrer a libéré une place, mais Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Rafinha, Ander Herrera et Idrissa Gueye sont encore présents. Mais peut-être plus pour longtemps. En effet, selon Foot Mercato , les discussions entre le clan Icardi et Galatasaray se sont accélérées. Le club turc serait disposé à proposer un prêt payant assorti d'une option d'achat. Dans le même temps, Rafinha pourrait rebondir à Trabzonspor selon Mustafa Özgür Sancar, correspondant de AS en Turquie. Quoi qu'il arrive, le Brésilien devrait voir son contrat être résilié. Les discussions pour le départ d'Idrissa Gueye vers Everton devraient prochainement reprendre tandis que Fulham ferait de Layvin Kurzawa sa priorité. Le Loft pourrait donc bien se vider dans les prochains jours.

Diallo est très demandé