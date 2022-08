Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce transfert, ça se jouera à la toute fin du mercato

Publié le 25 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par Luis Campos et la direction du PSG, Abdou Diallo aurait quelques pistes pour rebondir et particulièrement en Angleterre ainsi qu’en Italie. Néanmoins, et bien que José Mourinho préparerait une offensive, la Roma ne devrait pas dégainer avant les derniers instants du mercato estival.

Abdou Diallo fait partie de la liste des départs potentiels dressée par Luis Campos. Le conseiller football du PSG travaille de concert avec Antero Henrique pour affiner au mieux l’effectif entraîné par Christophe Galtier. Dernièrement, Thilo Kehrer et Eric Junior Dina-Ebimbe ont respectivement quitté le club de la capitale et Ander Herrera est en train d’en faire de même. En attendant qu’une issue positive surgisse dans le feuilleton Idrissa Gueye, Campos aimerait se séparer d’Abdou Diallo.

Diallo pour remplacer Fofana à Leicester ou pour rejoindre Kehrer à West Ham ?

Et à en croire les informations dernièrement divulguées par Média Foot, Abdou Diallo serait dans le viseur de Leicester City et ce, depuis deux années à présent. En cas de départ de Wesley Fofana pour Chelsea, alors que l’entraîneur Brendan Rodgers a avoué que le club avait repoussé une nouvelle offre des Blues , les Foxes tenteraient bien un coup pour Diallo. Néanmoins, West Ham seraient également sur les rangs et ce, malgré l’arrivée de Thilo Kehrer au même poste. Mercredi, Foot Mercato a confirmé la tendance concernant l’intérêt de West Ham pour Abdou Diallo. Néanmoins, en Italie, la concurrence semble être au rendez-vous.

Le Milan AC hors course, la Roma dans le coup

Toujours selon les informations de Média Foot , le Milan AC se serait volontaire retiré de la course à la signature d’Abdou Diallo et ce, bien que le Sénégalais ait été pendant un long moment lié au club rossoneri. Ce serait au tour de la Roma d’en pincer pour Diallo, le club entraîné par José Mourinho semblant être prêt à en découdre avec les autres prétendants d’Abdou Diallo.

Le plan de Mourinho est connu pour Abdou Diallo