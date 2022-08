Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça part dans tous les sens pour la fin du mercato de Campos

Publié le 24 août 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Luis Campos est confronté à une belle pile de dossiers chauds au rayon des départs alors que la deadline du mercato approche à grands pas. Cependant, il faudrait boucler des résiliations de contrat pour plusieurs indésirables et cela pourrait mettre en péril les départs en question. Explications.

Au rayon des arrivées, Luis Campos a été particulièrement actif en bouclant pas moins de quatre signatures, à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ainsi que Renato Sanches. Et avant la clôture du mercato estival, le conseiller football du PSG aimerait attirer trois autres renforts. Cependant, pour parvenir à ses fins, le dirigeant portugais se doit d’attendre qu’Antero Henrique puisse boucler d’autres départs que ceux d’Arnaud Kalimuendo, de Thilo Kehrer et d’Eric Junior Dina-Ebimbe plus récemment.

Contrat résilié pour Herrera, direction Bilbao ?

C’est la raison pour laquelle il y a vent dans la presse de plusieurs joueurs pouvant quitter le PSG, mais pas forcément par le biais de prêts ou de transferts. En effet, Ander Herrera va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Cependant, et alors qu’il restait deux années sur son engagement contractuel avec le PSG, Herrera aurait résilié son contrat avec le club de la capitale comme L’Équipe l’a confié ce mercredi matin. RMC Sport confirme la tendance et celle sur son départ libre de tout contrat à l’Athletic Bilbao. Le journaliste Fabrice Hawkins affirme en outre qu’un accord aurait été trouvé entre le clan Herrera et le PSG pour que le joueur puisse percevoir une indemnité comparable à un peu plus d’une année de sa rémunération salariale au Paris Saint-Germain.

Gueye veut le même deal qu’Herrera avant de retourner à Everton

Alors que le mercato estival fermera officiellement ses portes le 1er septembre, Idrissa Gueye pourrait lui aussi ne pas s’éterniser du côté du PSG. À un an de l’expiration de son contrat au sein du club parisien, Idrissa Gueye aurait trouvé un accord salarial avec Everton où il effectuerait son grand retour lui qui est parti en 2019 selon RMC Sport. Cependant, les discussions avec le PSG ne seraient pas positives pour un départ à l’instant T. En effet, comme Ander Herrera, le Sénégalais bénéficier d’une résiliation de son contrat et donc, d’une rémunération pour sa dernière année de contrat.

Draxler et Icardi, un casse tête pour le PSG ?

Contrairement aux deux joueurs cités ci-dessus, Julian Draxler et Mauro Icardi ne se rapprocheraient certainement pas d’un accord avec un autre club. Et quand bien même l’Allemand et l’Argentin y parviendraient, il ne faudrait pas compter sur le fait qu’ils décident gentiment de s’asseoir sur les deux dernières années de leurs contrats d’après RMC Sport. Comme Herrera et Gueye, Icardi et Draxler auraient la ferme intention de percevoir l’intégralité de leurs salaires avant de claquer la porte. De quoi considérablement compliquer la tâche de Luis Campos et d’Antero Henrique.

