Mercato - OM : Longoria a-t-il raison de vendre Milik ?

Publié le 25 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Jorge Sampaoli semblait permettre à Arkadiusz Milik de revenir sur le devant de la scène, l'international polonais est pourtant plus que jamais sur le départ. Il serait proche de rejoindre la Juventus, ce qui peut surprendre compte tenu du fait que l'OM n'a pas d'autres buteurs de ce profil. Pablo Longoria fait-il le bon choix ?

Prêté en janvier 2021, Arkadiusz Milik s'est finalement engagé définitivement avec l'OM cet été comme l'expliquait récemment Pablo Longoria : « Arkadiusz Milik ? Il est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner sa confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent ». Il faut dire que le départ de Jorge Sampaoli semble faire les affaires de l'international polonais qui ne s'entendait pas avec son ancien coach. Mais l'arrivée d'Igor Tudor n'est visiblement pas suffisante puisque l'ancien buteur du Napoli serait sur le départ.

Tudor comptait sur Milik

Néanmoins, lors de son arrivée sur le banc de l'OM, Igor Tudor envoyait un message fort à Arkadiusz Milik. « Je suis content qu’il soit avec nous. C’est un joueur sérieux. Dimanche dernier il a fait une heure de jeu, il n’a plus ce problème de tendon qu’il avait et qui l’empêchait la saison dernière d’avoir de la continuité. J’ai vu une progression chez lui et je pense qu’il va continuer à progresser », assurait le technicien croate. Et pourtant, le Polonais était remplaçant lors du dernier match de l'OM et semble se diriger vers un départ.

La Juventus préfère Milik à Depay

En effet, alors qu'il semblait parti pour rester à l'OM, Arkadiusz Milik se rapproche sérieusement de la Juventus. En quête d'un nouvel attaquant, la Vieille Dame a longtemps tenté d'enrôler Memphis Depay, mais les exigences salariales du Néerlandais, qui pourrait être libéré de son contrat par le FC Barcelone, sont trop élevées et ont poussé la Juve à se tourner vers Arkadiusz Milik. Les deux clubs seraient même tombés d'accord au sujet d'un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat estimée à 8M€.

Qui pour remplacer Milik ?

Un choix qui peut surprendre compte tenu du statut d'Arkadiusz Milik dont l'expérience aurait pu être importante en Ligue des champions. Reste désormais à savoir si l'OM ira sur le marché pour remplacer le Polonais, dont le profil de vrai finisseur n'est pas présent dans l'effectif d'Igor Tudor. Alexis Sanchez et Luis Suarez pourraient remplacer numériquement Arkadiusz Milik, mais possèdent un profil différent. De leur côté, Cédric Bakambu et Bamba Dieng pourrait partir d'ici la fin du mercato.



