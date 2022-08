Foot - Mercato - OM

OM : Ünder va plomber une grosse opération de Pablo Longoria

Publié le 25 août 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

En quête d’autres renforts pour Igor Tudor alors que le mercato ferme ses portes dans quelques jours, Pablo Longoria travaille sur le dossier de Ruslan Malinovskyi. Pour pouvoir convaincre l’Atalanta Bergame, le président de l’OM avait prévu d’inclure Cengiz Ünder dans l’opération. Cependant, le Turc pourrait bien faire capoter la transaction.

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours, mais Pablo Longoria compte profiter du peu de temps qu’il lui reste pour apporter d’autres renforts à Igor Tudor. Le président de l’OM poursuivrait ainsi son travail sur plusieurs dossiers, comme celui de Ruslan Malinovskyi. Alors qu’il est certainement l’un des meilleurs éléments du club, l’Atalanta Bergame ne serait pas contre un départ de son milieu offensif ukrainien. La porte se serait d’ailleurs ouverte à Pablo Longoria.

Mercato - OM : Une grosse opération en préparation pour cette piste de Longoria ? https://t.co/2Smko1rIeR pic.twitter.com/4dO1BvI0eM — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Malinovskyi ouvre la porte à l’OM

Jusqu’à présent, Ruslan Malinovskyi avait une préférence claire pour son avenir. Le milieu offensif ukrainien privilégiait un avenir en Premier League, où Tottenham le convoiterait. Les négociations avaient d’ailleurs été engagées avec l’agent du joueur de 29 ans. Mais finalement, Ruslan Malinovskyi aurait ouvert une nouvelle porte de sortie. Le milieu de l’Atalanta Bergame serait désormais d’accord pour rejoindre l’OM selon les informations de Foot Mercato . Il faut maintenant que le club phocéen trouve un terrain d’entente avec celui de Serie A. Mais ce ne sera pas une mince affaire.

Mais un accord avec l’Atalanta est encore loin

En effet, l’OM et l’Atalanta Bergame seraient encore assez loin d’être d’accord, notamment concernant les modalités de l’opération. Par ailleurs, la direction phocéenne estimerait que le dossier sera plutôt compliqué à boucler malgré l’accord de Ruslan Malinovskyi. Si le dossier vient à tomber à l’eau, Pablo Longoria pourra s’en prendre à un élément du vestiaire d’Igor Tudor.

Ünder ne veut pas aller à l’Atalanta

L’OM souhaiterait inclure Cengiz Ünder dans l’opération pour Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta Bergame ne serait pas contre récupéré l’ailier turc, jugé plus mobile et investi que l’Ukrainien. Sauf que Cengiz Ünder, lui, ne voudrait pas rejoindre le club de Serie A. Le joueur de 25 ans devrait d’ailleurs s’entretenir avec la direction de l’OM prochainement pour discuter de son avenir. Mais ce ne serait pas le seul problème de Pablo Longoria pour Ruslan Malinovskyi. Avec son recrutement colossal et ses faibles ventes sur le marché, le club phocéen se retrouverait trop juste pour assumer financièrement la transaction pour Ruslan Malinovskyi. L’affaire s’annonce donc plutôt complexe pour Pablo Longoria. Reste à voir s’il parviendra tout de même à boucler cette opération pour apporter un nouvel élément offensif à Igor Tudor.