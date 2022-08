Foot - Mercato - OM

OM : Ünder au coeur d’une énorme opération, les raisons dévoilées

Publié le 19 août 2022 à 09h45 par Thibault Morlain mis à jour le 19 août 2022 à 09h45

Le nom de Ruslan Malinovsky n’avait pas circulé à l’OM jusqu’à présent. Visiblement, Pablo Longoria a bien manoeuvré en secret pour le joueur de l’Atalanta. Ce dossier a ainsi été révélé au grand jour ce jeudi et il serait question d’un échange avec Cengiz Ünder. De quoi intéresser le club de Bergame, qui ne dirait pas non à une arrivée du Turc.

Avec 10 recrues déjà au compteur, l’OM a animé le marché des transferts cet été. Mais Pablo Longoria n’en a visiblement pas terminé avec son recrutement. Alors qu’un défenseur central est toujours attendu sur la Canebière, un élément offensif pourrait aussi débarquer. Et c’est Ruslan Malinovsky qui intéresserait Longoria. Comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par d’autres médias par la suite, l’Ukrainien de l’Atalanta pourrait débarquer à l’OM et Cengiz Ünder pourrait lui faire le chemin inverse.

Ça discute encore coulisses

Ce vendredi, c’est au tour de La Gazzetta dello Sport de confirmer. Ça discuterait bel et bien d’un échange entre Ruslan Malinovsky et Cengiz Ünder entre l’OM et l’Atalanta Bergame. Les deux doivent toutefois encore se mettre d’accord sur certains points, notamment la valeur de chaque joueur alors que l’AS Rome doit récupérer 20% d’une future vente d’Ünder.

Gazzetta : Confirmation du début des négociations entre l'#OM et l'Atalanta pour un échange Malinovskyi-Ünder. Il s'agirait de deux transferts définitifs, les clubs devant encore trouver un accord sur la valeur des joueurs. La Roma touchera 20% sur la vente du Turc. pic.twitter.com/F1l9Kqj5rT — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2022

Pourquoi l’Atalanta veut Ünder