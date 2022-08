Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik est à Turin, ça chauffe pour son transfert

Publié le 25 août 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

N’étant pas vraiment indispensable aux yeux d’Igor Tudor, Arkadiusz Milik a plié bagages. L’attaquant polonais va s’engager avec la Juventus dans les prochaines heures. La Vieille Dame souhaiterait boucler la transaction rapidement. De ce fait, Arkadiusz Milik va passer sa visite médicale dans la foulée de son arrivée à Turin avant de signer son contrat.

Pourtant annoncé comme le nouveau grand attaquant à son arrivée en 2021, Arkadiusz Milik a été poussé vers la sortie cet été. L’attaquant polonais n’a pas vraiment le profil adapté pour évoluer dans le système de jeu d’Igor Tudor. Dans cette optique, le technicien croate ne se serait pas vraiment opposé à un transfert pour le joueur de 28 ans. C’est la Juventus qui en a profité, la Vieille Dame cherchant un nouvel élément offensif pour accompagner Dusan Vlahovic. Le club turinois s’est mis d’accord avec l’OM pour un prêt payant d’une saison d’1M€ dans lequel une option d’achat non obligatoire de 7M€ est incluse. Le départ d’Arkadiusz Milik est désormais acté. Et il n’a pas oublié ses désormais anciens camarades avant de partir.

Milik a fait ses adieux au vestiaire de l’OM

D’après RMC Sport , Arkadiusz Milik aurait fait ses adieux à ses coéquipiers et au reste du staff technique d’Igor Tudor ce jeudi après la séance d’entraînement. L’attaquant polonais aurait quitté l’entraînement aux alentours de 12h15 pour préparer au mieux son départ pour Turin, où la Juventus l’attendait. Mais un petit contre-temps aurait freiné son transfert.

La Juventus veut finaliser rapidement l’opération

Selon les informations de La Provence , l’avion dans lequel Arkadiusz Milik devait embarquer pour s’envoler et rejoindre Turin est parti avec 45 minutes de retard. La Juventus l’attendrait donc de pied ferme et aimerait lui faire passer sa visite médicale le plus rapidement possible, le but étant de boucler son transfert dans les plus brefs délais. Au mieux, la direction turinoise voudrait que cela ait lieu ce jeudi dans la foulée de son arrivée en Italie. Tout serait d’ailleurs en train de s’emboiter parfaitement.

🛬 @arekmilik9 è arrivato a Torino! pic.twitter.com/F5xqWY8L86 — JuventusFC (@juventusfc) August 25, 2022

Atterrissage réussi, visite médicale et signature du contrat imminentes